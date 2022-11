OM : « Ça ne justifie pas de siffler Tudor ! »

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a dressé un premier bilan de ces quelques mois d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. En plus de la tactique et des choix de joueurs, il évoque les changements souvent pointé du doigt par les supporters !

Ce début de saison de l’Olympique de Marseille a été rythmé notamment par le traitement d‘Igor Tudor par les supporters marseillais. Apprécié sur certains points mais énormément critiqué alors que les résultats sont là en Ligue 1, le coach croate a reçu beaucoup de sifflets au Vélodrome, plus que d’autres entraîneurs passés par l’OM.

Je comprends qu’on puisse lui faire des reproches sur ses lectures de matchs

Notre journaliste Mourad Aerts a tenté de répondre à ces interrogations autour d‘Igor Tudor. Pour se faire, il a publié une vidéo sur notre chaîne YouTube où il tente d’expliquer les sifflets du début de saison. Focus sur les changements !

« Bon là je vais avoir du mal à trouver des arguments pour contrer ce reproche. Tudor n’a pas vraiment brillé par sa capacité à faire les bons changements au bon moment. On peut toujours se dire “si Kolasinac marque sur le centre d’Under contre Tottenham, ça change pas mal de choses” mais… pour moi, ce point-là, les changements il est indissociable du contrôle des matchs par les détails, dans les consignes qu’on donne aux remplaçants par exemple. Et la gestion de l’information qui qualifiait l’OM en C3 dans la fin de match contre Tottenham est LE gros point noir de cette première partie de saison. L’OM pouvait continuer à attaquer mais si l’information est mieux gérée, il y a peut-être au moins un second défenseur avec Mbemba derrière et Tottenham en serait resté là. Surtout que ce désastre-là, il arrive juste après Strasbourg où les changements semblaient plus diplomatiques, on fait rentrer Gerson, on laisse Payet sur le terrain que tactique. Donc je comprends qu’on puisse lui faire des reproches sur ses lectures de matchs. Mais encore une fois, et eu égard aux bons contenus et aux résultats plus que décents, ça ne justifie pas non plus de le siffler. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/11/22)