Mercato OM : Un talent argentin dans le viseur !

Alors que l’OM est en quête de renforts défensifs pour cette fenêtre de mercato hivernal, un nom circule en Argentine : Lautaro Rivero, jeune défenseur axial de River Plate. Selon la presse sud‑américaine, le club phocéen observerait ce profil prometteur, mais pour l’heure aucune démarche officielle n’a été engagée.

Rivero, un profil suivi en Ligue 1, mais sans mouvement concret

Selon des informations publiées par le média argentin El Crack Deportivo, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Lautaro Rivero, défenseur central de River Plate, pour renforcer sa charnière cet hiver. Le club phocéen, qui dispose déjà de Leonardo Balerdi et Facundo Medina en défense, verrait dans le gaucher de 22 ans une option supplémentaire en cas de besoin défensif.

Formé à River Plate, Rivero a été intégré au groupe professionnel après un prêt fructueux à Central Córdoba en 2024, où il a accumulé de l’expérience en Primera División et en Copa Libertadores. De retour à River Plate en 2025, il s’est imposé dans l’axe et a même été convoqué avec l’équipe nationale d’Argentine, pour laquelle il a effectué ses débuts lors des amicaux d’octobre 2025.

Le dossier demeure toutefois au stade de l’observation. Aucune offre officielle n’a été enregistrée du côté de River Plate ou auprès de l’entourage du joueur. La source argentine précise que l’intérêt de l’OM n’a, pour l’instant, pas dépassé le stade d’une piste exploratoire dans ce mercato hivernal.

Pas un poste en souffrance à Marseille…

Sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille cherche à densifier son secteur défensif au milieu de la saison de Ligue 1. Avec des ambitions concurrentielles fortes, notamment pour les premières places du championnat et une dynamique de résultats à maintenir après la trêve hivernale, l’intégration d’un profil prometteur et polyvalent en défense serait stratégique. L’OM n’a pas d’urgence à ce poste avec Medina et en attendant le retour de la CAN d’Aguerd…

Cependant, sur le plan administratif et économique, le possible transfert de Rivero s’annonce complexe. Le joueur est lié à River Plate jusqu’en décembre 2028 et dispose d’une clause libératoire élevée, estimée à environ 100 millions d’euros, un montant qui limite l’attrait pour les clubs européens et complique toute manœuvre en plein mercato d’hiver.

Par ailleurs, River Plate ne semble pas pressé de laisser filer l’un de ses éléments les plus en vue dans l’effectif, surtout après qu’il ait été rappelé pour participer au FIFA Club World Cup et qu’il se soit installé comme titulaire dans le onze.

A lire : Mercato : Piste de l’OM, flop en italie… il pourrait filer en Turquie !

Ce que cela signifie pour l’OM

Dans l’immédiat, l’intérêt pour Lautaro Rivero apparaît comme une piste non confirmée, à prendre avec prudence. Pour l’OM, cette orientation vers un défenseur sud‑américain renforce l’idée d’une stratégie de recrutement à la fois prospective et adaptée aux besoins actuels. Toutefois, sans démarche formelle ni contact acté, rien n’indique que la direction phocéenne avancera sur ce dossier avant la fin de la fenêtre hivernale.