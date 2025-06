Mercato OM : Un top club débarque dans ce gros dossier de Benatia !

Alors que l’Olympique de Marseille multiplie les efforts pour convaincre Nayef Aguerd de rejoindre la cité phocéenne, un nouveau concurrent de taille vient bouleverser le dossier. Selon les informations du très fiable journaliste Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin s’intéresse de près au défenseur marocain et serait même déjà en contact avec West Ham.

Âgé de 29 ans, Aguerd sort d’une saison solide sous les couleurs de la Real Sociedad, où il a été prêté par les Hammers. Il y a disputé 21 matchs de Liga, cumulant 1 552 minutes de jeu, et s’est illustré par sa régularité et sa rigueur défensive. Formé au FUS Rabat, passé par Dijon et Rennes, il est devenu en 2022 le défenseur le plus cher de l’histoire du club breton, transféré pour 35 millions d’euros à West Ham.

Le profil du joueur plaît depuis plusieurs semaines à la direction de l’OM, qui souhaite renforcer son axe défensif dans le cadre du projet mené par Roberto De Zerbi. Mais selon Di Marzio, la Juventus travaille désormais à un éventuel échange avec West Ham : « La Juventus surveille le défenseur de West Ham Nayef Aguerd : ils travaillent sur un éventuel échange avec Rugani. »

#Calciomercato | @JuventusFC, contatti con il @WestHam per Nayef #Aguerd, difensore marocchino. Agli Hammers piace #Rugani, si lavora per un possibile scambio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2025

La Juventus prêt à mettre Rugani dans la balance ?

Toujours selon le journaliste italien, « les Hammers apprécient Daniele Rugani, un profil expérimenté et fiable qui pourrait convenir à leurs plans ». L’opération est encore à un stade préliminaire, mais pourrait s’accélérer dans les jours à venir, compliquant les ambitions marseillaises dans ce dossier.

En quête de solidité derrière, l’OM devra désormais composer avec la concurrence d’un très grand club européen, ce qui pourrait faire grimper les exigences financières de West Ham. Une donnée importante, alors que Marseille s’efforce de construire un effectif compétitif pour retrouver les sommets de la Ligue 1 et jouer un rôle en Europe.