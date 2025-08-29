Mercato OM : Un top défenseur central relancé !

L’Olympique de Marseille a passé la vitesse supérieure ces dernières heures dans le dossier Nayef Aguerd. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a ouvert des discussions avec West Ham pour tenter de recruter l’international marocain.

Le défenseur central de 29 ans, sous contrat avec les Hammers, est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM. Les négociations avancent désormais plus concrètement, même si rien n’est encore finalisé à ce stade. Signe important, la venue éventuelle de Nayef Aguerd est indépendante de celle de Joël Ordoñez, également ciblé par le club marseillais pour renforcer son secteur défensif.

🔵⚪️ #OM 🚨 Joël Ordoñez (Club Bruges) ne veut qu’une chose : signer à Marseille ! 🇪🇨 Le défenseur de 21 ans repousse les approches de Premier League (notamment Crystal Palace) et pousse pour rejoindre De Zerbi. 👉 Les clubs avancent bien vers un accord.

(@sachatavolieri) pic.twitter.com/fGf3NPN5ag — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

En parallèle, la concurrence existe sur ce dossier. Toujours selon Foot Mercato, le club anglais de Sunderland est également passé à l’action. Les Black Cats ont transmis une offre officielle à West Ham pour tenter d’attirer le défenseur marocain. Une situation qui pourrait compliquer les plans de l’OM et obliger la direction à accélérer pour convaincre le joueur et son club actuel.

L’OM relance la piste Aguerd !

🔥 L’#OM accélère sur Nayef #Aguerd 🔵 Discussions en cours avec West Ham

⚪ Dossier indépendant de celui de Joël #Ordoñez

⚡ Sunderland a déjà formulé une offre officielle aux Hammers (Source : @footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/MPdyk9WOw5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

Pour Marseille, l’arrivée d’un défenseur d’expérience redevient une priorité. Le secteur défensif a souvent été pointé du doigt cette saison, et le profil de Nayef Aguerd, habitué à la Premier League et aux joutes européennes, correspond aux attentes du staff et de la direction. Reste à savoir si les discussions engagées avec West Ham déboucheront sur un accord dans les prochains jours.

À ce stade, aucune information supplémentaire n’a filtré sur la nature des discussions ni sur les éventuelles conditions financières. Mais l’OM se montre actif et entend bien jouer ses cartes dans ce mercato pour renforcer un effectif qui en a besoin.