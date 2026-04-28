Mercato OM : Un transfert record pour Igor Paixão ?

Igor Paixão commence déjà à attirer les regards sur le marché des transferts. Selon RTI Esporte, repris par Foot Mercato, Palmeiras surveille attentivement la situation de l’ailier de l’Olympique de Marseille et envisagerait de passer à l’action dès le prochain mercato estival.

Le club brésilien cherche à renforcer son secteur offensif, notamment après la blessure de Vitor Roque, ancien joueur du FC Barcelone. L’objectif est double : recruter un attaquant et un ailier afin de répondre aux attentes de l’entraîneur Abel Ferreira.

Une saison déjà remarquée à l’OM

Arrivé lors du dernier mercato estival, Igor Paixão s’est rapidement imposé dans le paysage marseillais. Malgré une récente blessure au mollet, l’ailier a déjà compilé 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ses performances lui ont notamment valu d’être élu Phocéen du mois de mars, confirmant son influence grandissante dans le collectif olympien.

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L’OM ferme la porte… pour l’instant

Toujours selon RTI Esporte, aucune négociation n’a été engagée entre les différentes parties à ce stade. L’Olympique de Marseille ne serait pas vendeur et compte conserver son joueur.

De son côté, Igor Paixão ne serait pas pressé de quitter l’Europe. Le joueur privilégierait une poursuite de sa progression sur le continent européen, où il s’est déjà acclimaté depuis son arrivée.

Un prix fixé à 45 millions d’euros

Pour refroidir d’éventuels prétendants, les dirigeants marseillais auraient fixé un prix conséquent. Le montant évoqué s’élèverait à environ 45 millions d’euros, une somme jugée dissuasive par plusieurs observateurs.

Ce positionnement ferme illustre la volonté de l’OM de sécuriser ses cadres offensifs, sauf évolution majeure du contexte sportif, notamment en cas de non-qualification en Ligue des Champions.

À ce jour, le dossier Igor Paixão reste à un stade exploratoire. Palmeiras suit la situation, mais aucune offre ni discussion officielle n’a encore été lancée.

L’avenir de l’ailier marseillais dépendra donc autant de la position de l’OM que des ambitions européennes du joueur, encore pleinement engagé dans sa saison sous le maillot olympien.