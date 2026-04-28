Mercato OM : Un international français pour remplacer Højbjerg ?

Selon des informations de la presse italienne, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Youssouf Fofana pour le prochain mercato estival. Le milieu de terrain de l’AC Milan pourrait incarner une option crédible en cas de départ ou de réorganisation autour de Pierre-Emile Højbjerg. Le dossier reste toutefois dépendant de plusieurs paramètres financiers et sportifs.

Youssouf Fofana, un profil suivi par l’OM pour le mercato

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D’après Calciomercato et Tuttosport, Olympique de Marseille suit de près la situation de Youssouf Fofana. L’international français, passé par RC Strasbourg et AS Monaco, évolue actuellement à l’AC Milan, où il dispute sa deuxième saison.

Utilisé régulièrement dans le système de Massimiliano Allegri, le milieu de 1999 affiche des statistiques solides en Serie A avec 28 apparitions, 2 buts et 3 passes décisives. Malgré ce temps de jeu, son avenir en Lombardie n’est pas totalement figé. Le club milanais envisage plusieurs ajustements dans son entrejeu, notamment en fonction des dossiers Luka Modric et Leon Goretzka.

Une piste liée à l’incertitude autour de Højbjerg

Côté marseillais, le mercato OM pourrait être marqué par des changements au milieu. La situation de Pierre-Emile Højbjerg, capitaine ces derniers mois, apparaît moins stable qu’auparavant. Dans ce contexte, le profil de Youssouf Fofana est étudié pour apporter impact physique et volume de jeu.

Toutefois, l’opération s’annonce complexe. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AC Milan, un transfert pourrait nécessiter une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros selon la presse italienne.

Déjà approché par des clubs turcs comme Galatasaray lors du dernier mercato hivernal, Youssouf Fofana attire également l’intérêt de Olympique Lyonnais, où il retrouverait Paulo Fonseca, un entraîneur qui apprécie son profil. À ce stade, aucun accord n’est acté. Le dossier dépendra des choix stratégiques de l’AC Milan et des capacités d’investissement de l’Olympique de Marseille sur ce mercato estival.