Mercato OM : Un très gros coup (inattendu) en défense central ?

Selon Sky Italia, l’Olympique de Marseille et l’AS Roma discutent d’un possible échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka. Une opération qui pourrait permettre à l’OM de renforcer sa défense tout en facilitant le départ d’un milieu peu utilisé.

L’Olympique de Marseille continue de manœuvrer discrètement sur le marché des transferts. Après les arrivées de CJ Riley et Angel Gomes, tous deux libres de tout contrat, le club phocéen pourrait bientôt s’activer sur un dossier plus ambitieux. Selon les informations de Sky Italia, l’OM et l’AS Roma discuteraient actuellement d’un échange de joueurs qui pourrait faire bouger les lignes cet été.

Le milieu canadien Ismaël Koné, prêté à Rennes lors de la seconde partie de saison, pourrait rejoindre la capitale italienne. En contrepartie, le défenseur central ivoirien Evan Ndicka (25 ans, 16 sélections), pilier de la défense romaine la saison passée avec 38 matchs de Serie A disputés, ferait le chemin inverse pour renforcer les rangs marseillais.

Un échange Koné–Ndicka entre l’OM et la Roma ?

Apprécié par Frédéric Massara, nouveau directeur sportif de la Roma et ancien recruteur de Koné à Rennes, le Canadien intéresse également Gian Piero Gasperini, nouvel entraîneur de la Louve. Koné, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 13 matchs de Ligue 1, pourrait ainsi servir de monnaie d’échange.

Cependant, la valeur marchande d’Evan Ndicka étant bien supérieure à celle de Koné, l’OM devra probablement inclure d’autres éléments ou compensations financières dans l’opération. Ce potentiel échange pourrait permettre à Marseille de renforcer sa défense avec un joueur confirmé, tout en trouvant une porte de sortie pour un milieu sur lequel le club ne semble plus vraiment compter.

Une affaire à suivre de près dans les jours à venir.

