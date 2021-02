Mercato OM : Une ancienne légende du Barça pour remplacer AVB ?

À la suite de la démission présentée par André Villas-Boas, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé de mettre à pied le coach portugais. Et une ancienne gloire du ballon rond pourrait prendre sa place sur le banc de l’OM selon Eurosport Romania…

À peine André Villas-Boas mis à pied par la direction olympienne que les rumeurs affluent concernant son éventuel remplaçant. Er selon les informations du site Eurosport Romania, une ancienne légende du pays serait pressentie pour prendre la relève sur le banc marseillais.

BREAKING | According to Eurosport Romania, Gheorghe Hagi is on Marseille’s list to replace Villas Boas. He’s not among the favourites for the job, though.

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 5, 2021