Mercato OM : Une ancienne piste s’envole vers la Premier League pour 40 millions d’euros ?

Le jeune défenseur équatorien Joel Ordoñez est en passe de quitter le Club Bruges pour rejoindre Liverpool. Une opération qui échappe à l’OM malgré l’intérêt des dirigeants marseillais.

Après une longue saga mercato cet été et des mois de rumeurs, Joel Ordoñez a peut-être trouvé sa destination. Le défenseur central équatorien s’apprête à rejoindre Liverpool pour un montant de 40 millions d’euros. Une somme importante qui montre l’intérêt réel des clubs anglais pour le jeune joueur, longtemps annoncé du côté de la Canebière.

Le défenseur de 21 ans, avait été l’une des pistes les plus suivies par l’OM avant la clôture du dernier mercato estival. Les dirigeants marseillais, emmenés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avaient fait de sa venue une priorité pour renforcer la défense centrale, un secteur identifié comme prioritaire. Mais malgré l’intérêt affiché, le Club Bruges n’avait pas souhaité céder son joueur contre une somme jugée insuffisante pour ses ambitions.

From 1 to 𝟏𝟎𝟎 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬. 📈 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 4, 2025

Un transfert en Premier League qui confirme le potentiel du joueur

Ce transfert vers la Premier League confirme que Ordoñez est considéré comme un défenseur de grande valeur sur la scène européenne. Liverpool, club historique du football anglais, a intensifié les négociations ces derniers jours et semble désormais prêt à verser la somme demandée par Bruges pour s’attacher ses services.



Au-delà de l’aspect financier, ce passage en Angleterre représente une belle opportunité de carrière pour l’équatorien. Très convoité par plusieurs clubs européens, il va pouvoir découvrir l’un des championnats les plus exigeants du monde, au sein d’un effectif ambitieux. Liverpool ne se contente pas d’investir, il propose également au joueur un salaire nettement supérieur à ce qu’il touchait auparavant, ce qui a contribué à faire pencher la balance en faveur de ce projet.

Pour l’OM, cette nouvelle illustre aussi les défis d’un marché des transferts où les sommes demandées par certains clubs peuvent dépasser les moyens ou les priorités du moment. Malgré la volonté marseillaise de renforcer sa défense, le club phocéen n’a pas réussi à conclure ce dossier, et Ordoñez s’apprête à franchir un cap important dans sa carrière ailleurs.