OM : Très bonne nouvelle pour De Zerbi !

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer deux renforts importants dans les prochaines semaines. Absents de longue date, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré ont repris l’entraînement collectif et se rapprochent progressivement d’un retour à la compétition.

Selon les informations de L’Équipe, les deux attaquants ont réintégré le groupe marseillais à l’entraînement depuis dimanche. Longtemps éloignés des terrains lors de la première partie de saison, Gouiri et Traoré sont désormais considérés comme des renforts internes par le staff de Roberto De Zerbi, même si leur retour en match officiel se fera avec prudence.

Gouiri revient après une lourde blessure

Amine Gouiri s’était blessé à l’épaule droite en octobre lors d’un match avec la sélection algérienne, à la suite d’un choc avec le gardien de l’Ouganda. Opéré dans la foulée, l’attaquant avait dû s’absenter durant plusieurs semaines, manquant une quinzaine de rencontres avec l’OM ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations. Le 12 décembre, Roberto De Zerbi évoquait encore un délai de convalescence proche de trois mois, même si le joueur avait déjà effectué une apparition lors d’un entraînement ouvert au public au Stade Vélodrome le 17 décembre.

Traoré, un retour géré avec précaution

De son côté, Hamed Junior Traoré poursuit une reprise encadrée. Touché à la cuisse droite en septembre, le milieu offensif ivoirien a connu plusieurs rechutes, retardant son intégration. Initialement pressenti pour disputer le match de Coupe de France à Bourg-en-Bresse le 21 décembre, le staff avait finalement choisi de temporiser. Arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de Bournemouth, Traoré n’a disputé qu’une seule rencontre sous le maillot olympien, face à Lyon le 31 août.

Objectif Nantes pour l’OM

Afin d’optimiser leur retour, les deux joueurs ont poursuivi leur réathlétisation début décembre au Qatar, notamment à la clinique Aspetar. D’après L’Équipe, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré pourraient réintégrer le groupe marseillais à l’occasion de la réception du FC Nantes, programmée courant janvier. Une perspective encourageante pour l’OM, qui espère ainsi renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de saison.

