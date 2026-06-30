Mercato OM : une belle plus value à venir avec ces intérêts anglais pour cette recrue 2025 ?

L’intérêt de West Ham pour CJ Egan-Riley pourrait ouvrir une opportunité intéressante à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Recruté libre il y a un an, le défenseur anglais pourrait permettre au club marseillais de réaliser une plus-value intégrale en cas de transfert.

West Ham relance le dossier CJ Egan-Riley

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Le nom de CJ Egan-Riley refait surface du côté de la Premier League. Selon les informations relayées par The Hard Tackle, West Ham suit de près la situation du défenseur central de l’OM et envisage de renforcer son secteur défensif durant ce mercato.

Arrivé libre à l’Olympique de Marseille après la fin de son contrat avec Burnley, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire régulier. Malgré une saison précédente convaincante en Championship, son temps de jeu est resté limité sous les ordres de Roberto De Zerbi, ce qui alimente les spéculations autour d’un possible retour en Angleterre.

La concurrence est également présente sur ce dossier. Toujours selon la même source, Brighton suit aussi le profil de CJ Egan-Riley, même si le club anglais privilégierait actuellement d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale.

Une opportunité économique pour l’OM

Pour l’OM, un départ de CJ Egan-Riley présenterait un intérêt financier évident. Recruté sans indemnité de transfert, le défenseur anglais représenterait une plus-value totale en cas de vente dès cet été. Dans un contexte où le club phocéen souhaite ajuster son effectif avant la nouvelle saison, une telle opération pourrait dégager des ressources supplémentaires pour financer d’autres recrutements.

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Si aucun montant n’a été évoqué à ce stade par les différentes sources, West Ham a déjà démontré ces dernières années sa capacité à investir des sommes importantes pour renforcer sa charnière centrale. Le club londonien a notamment déboursé des montants conséquents pour des profils comme Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Konstantinos Mavropanos, Nayef Aguerd ou encore Thilo Kehrer.