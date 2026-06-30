Mercato OM : Bruno Genesio arrive, la présaison enfin lancée ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à franchir une étape importante dans sa préparation de la nouvelle saison. Selon les informations de L’Équipe, l’accord trouvé avec Bruno Genesio ouvre la voie à une accélération du mercato OM, alors que la reprise de l’entraînement est programmée le 6 juillet.

L’OM prêt à accélérer son mercato estival

Après plusieurs semaines d’attente, le dossier du futur entraîneur est sur le point d’être définitivement réglé. D’après L’Équipe, Bruno Genesio est désormais d’accord pour s’engager avec l’Olympique de Marseille pour un contrat de deux ans.

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Cette avancée met fin à une période d’incertitude qui avait pesé sur l’organisation du club. Les discussions avaient été ralenties par plusieurs éléments, notamment les procédures de l’UEFA et les derniers détails contractuels à régler entre les deux parties. Désormais, ces obstacles sont levés et l’arrivée du technicien français n’attend plus que la finalisation de la résiliation du contrat de Habib Beye.

Avec un entraîneur en passe d’être officiellement installé, l’OM peut désormais avancer plus sereinement sur les différents dossiers de son mercato estival. La définition de l’effectif et les choix sportifs pourront être validés avec le futur coach, alors que plusieurs mouvements sont attendus au cours des prochaines semaines.

Un contrat de deux ans et une reprise fixée au 6 juillet

Selon L’Équipe, Bruno Genesio s’est entendu avec les dirigeants marseillais sur un engagement de deux saisons. L’ancien entraîneur de Lille devrait arriver avec plusieurs membres de son staff, dont Jérémie Bréchet, Dimitri Farbos, Nicolas Dehon et Thomas Choinard.

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Le calendrier est désormais clair. Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio est attendu à Marseille pour la reprise de l’entraînement prévue le 6 juillet. Cette échéance doit marquer le véritable coup d’envoi de la préparation estivale de l’Olympique de Marseille.

La présence du nouvel entraîneur dès la reprise permettra au club de lancer pleinement son projet sportif pour la saison à venir. Avec un banc stabilisé et un staff en place, les dirigeants marseillais disposent désormais d’un cadre clair pour avancer sur le mercato OM et préparer les prochaines échéances en Ligue 1 et en Ligue Europa.