Mercato OM : une belle porte de sortie pour Geronimo Rulli ?

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli se retrouve à un tournant. Critiqué cette saison et sans discussion engagée pour prolonger, le gardien argentin pourrait être concerné par un mouvement dès le prochain mercato estival.

Une saison contrastée et une situation contractuelle floue

Arrivé avec des ambitions élevées, Geronimo Rulli traverse un exercice 2025-2026 irrégulier sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Le portier argentin, âgé de 33 ans, a été exposé aux critiques d’une partie du public du Vélodrome, notamment en raison de performances jugées en dessous de son niveau attendu.

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Malgré cela, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et de l’Montpellier HSC a montré une capacité de réaction. Sur certaines périodes de la saison, dont récemment, il a su retrouver de la stabilité et enchaîner des prestations plus rassurantes.

Sur le plan contractuel, la situation reste ouverte. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Geronimo Rulli a indiqué récemment qu’aucune discussion n’avait été entamée avec la direction marseillaise pour une éventuelle prolongation. Une donnée importante à l’approche du mercato.

Une piste évoquée en Argentine, sans confirmation solide

Selon le média Bocanoticias, le club argentin Boca Juniors envisagerait de recruter Geronimo Rulli dès cet été. Toutefois, aucune source majeure ou institutionnelle n’a confirmé cette information à ce stade. Néanmoins, le contexte rend cette hypothèse plausible. À un an d’une situation contractuelle plus délicate (à l’horizon 2027), l’Olympique de Marseille pourrait être tenté d’anticiper et de valoriser son gardien sur le marché des transferts. D’après les estimations de Transfermarkt, sa valeur marchande se situerait autour de 8 millions d’euros.

Dans un effectif en reconstruction et soumis à des impératifs sportifs et économiques, le cas Geronimo Rulli pourrait rapidement devenir un dossier prioritaire pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato estival.