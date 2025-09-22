Mercato OM : Une bonne nouvelle avant la grosse désillusion pour Moumbagna !

Il aura fallu 400 jours pour revoir Faris Moumbagna fouler une pelouse en compétition officielle. Prêté cet été par l’OM à la Cremonese, le Camerounais effectuait enfin ses premiers pas en Serie A face à Parme. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, l’ancien attaquant marseillais a immédiatement montré de l’envie et une combativité qui laissaient espérer un renouveau après de longs mois de galère. Mais son retour a malheureusement été terni par une nouvelle blessure dans le temps additionnel.

Victime d’une rupture des ligaments croisés la saison passée, Moumbagna avait déjà connu une très longue période d’indisponibilité, ponctuée de près de sept mois loin des terrains. Sa réapparition en Italie devait marquer le début d’un nouveau chapitre. Pourtant, à deux minutes de la fin du match, l’attaquant camerounais a ressenti une douleur musculaire. Touché, il a serré les dents pour rester sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final. Ce geste de caractère n’efface pas l’inquiétude : cette rechute relance les interrogations sur sa fragilité physique et sur la capacité du joueur à enchaîner les rencontres à haut niveau.

Une rechute qui gâche le retour de Moumbagna

Des examens médicaux doivent désormais déterminer la nature exacte de cette nouvelle blessure. Pour la Cremonese, qui dispose d’une option d’achat sur le joueur, l’incertitude grandit. L’objectif était de compter sur l’ancien Marseillais pour renforcer un secteur offensif jugé encore trop limité.

Un nul frustrant pour la Cremonese

Au-delà du cas Moumbagna, la rencontre face à Parme s’est conclue sur un nul (0-0). Un résultat frustrant tant les Lombards espéraient confirmer leur excellent début de saison. Promue en Serie A, la Cremonese reste invaincue après quatre journées avec deux victoires et deux nuls. Classée 6e, à égalité de points avec l’Atalanta, l’équipe de Giovanni Stroppa impressionne par sa solidité défensive mais peine toujours à convertir ses occasions.

Dans ce contexte, l’apport offensif de Moumbagna était très attendu. Sa nouvelle blessure tombe donc au plus mauvais moment et constitue une mauvaise nouvelle pour le joueur comme pour l’OM, qui suivait avec attention sa progression en Italie…

