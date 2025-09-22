OM – PSG : “Une honte”, “un manque de respect total”… Daniel Riolo fustige Paris !

La rencontre entre l’OM et le PSG, initialement prévue ce week-end, a fait l’objet de longues négociations pour trouver une nouvelle date. Finalement, le Clasico aura lieu ce lundi soir à 20h au Vélodrome. Mais ce report a suscité une vive polémique, notamment après les révélations de Daniel Riolo dans l’émission After Foot sur RMC.

Le journaliste n’a pas mâché ses mots en évoquant les propositions faites par le club parisien concernant l’horaire du match. Selon lui, le PSG aurait envisagé un coup d’envoi à 15h ou 17h, un lundi, en pleine semaine de la cérémonie du Ballon d’Or. Une suggestion jugée inacceptable par Riolo.

Riolo dénonce « un manque total de respect »

« Ce qu’a proposé le PSG, c’est-à-dire qui prennent une poubelle et qui leur versent sur la tête, qui les insultent, qui leur pissent dessus, jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leurs propositions jouées à 15h ou 17h, enfin c’est une honte d’avoir fait cette proposition. Cette proposition-là, elle est d’un manque de respect, mais total », a-t-il lâché sur RMC.

🗣️ L’avis de @DanielRiolo sur la proposition du PSG de jouer le Classique lundi après-midi. pic.twitter.com/fMPHyD3g9F — After Foot RMC (@AfterRMC) September 21, 2025

Riolo a insisté sur l’impact que cela aurait eu sur les supporters marseillais : « Ça veut dire que tu te fous complètement de la valeur de ce match. Ça veut dire que tu te fous de savoir si les supporters de l’équipe qui t’accueille vont venir, ou vont devoir poser un jour de congé, ou ne vont pas pouvoir venir, parce que ce n’est pas un horaire de match ».

Le journaliste estime que la démarche du PSG envoie un signal clair : « On n’en a rien à cirer de ce match là. Le seul truc qui nous importe, nous, c’est la cérémonie du ballon d’or. Voilà le message qu’a envoyé le PSG avec cette proposition ».

Une polémique qui relance le débat sur les calendriers

Cette sortie médiatique de Daniel Riolo met en lumière une problématique récurrente : la difficulté d’organiser des affiches de Ligue 1 à des horaires qui respectent à la fois les impératifs télévisés, les compétitions internationales et les supporters.

Le Clasico de ce lundi à 20h devrait toutefois permettre de préserver l’enjeu sportif et l’ambiance attendue au Vélodrome. Mais la polémique soulevée par Riolo risque de continuer à alimenter les débats autour de la gestion des grandes affiches du championnat.

