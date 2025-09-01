Mercato OM : une dernière recrue en provenance de Manchester City ?

À quelques heures de la fermeture du mercato en France, prévue ce lundi à 20h, l’Olympique de Marseille pourrait encore frapper un dernier coup. Selon les informations de GolaTV, le club phocéen s’active pour recruter un défenseur central en provenance de Manchester City, alors que plusieurs dossiers prioritaires ont échappé aux dirigeants marseillais ces derniers jours.

Après avoir vu les pistes menant à Joel Ordóñez et Lutsharel Geertruida se refermer — le second rejoindra finalement Sunderland — l’OM a relancé ses recherches en urgence. Toujours selon GolaTV, le nom de Manuel Akanji, défenseur international suisse de City, figure désormais en bonne place sur la liste marseillaise.

Akanji, une option suisse pour renforcer la défense marseillaise

Le joueur de 30 ans a récemment repoussé une offre de l’AC Milan, préférant attendre un projet lui garantissant une participation à la Ligue des champions. Une situation qui place l’Olympique Lyonnais en position favorable, puisque le club rhodanien disputera la compétition cette saison. Mais Marseille n’a pas renoncé et tente d’accélérer les discussions dans ces ultimes heures du marché des transferts.

La volonté de Roberto De Zerbi est claire : renforcer une arrière-garde jugée trop fragile pour affronter une saison chargée, entre championnat, coupes et ambitions européennes. L’arrivée d’un joueur du calibre de Manuel Akanji représenterait non seulement une solution sportive immédiate, mais aussi un signal fort envoyé aux concurrents.

Course contre la montre pour conclure

Conscient que le temps joue contre lui, l’OM se trouve face à un défi majeur : convaincre le joueur et Manchester City avant minuit. Une opération complexe, mais qui pourrait changer la physionomie de la saison. Comme le souligne GolaTV, Marseille vit des heures cruciales, avec la possibilité de boucler un transfert qui apporterait de l’expérience, du prestige et une stature internationale à son effectif.