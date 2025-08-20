Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Une doublure en défense vers la Liga ?
Mercato OM

Mercato OM : Une doublure en défense vers la Liga ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un nouveau mouvement défensif lors du mercato estival. Arrivé il y a un an, l’international canadien Derek Cornelius est aujourd’hui au centre de discussions avec le club espagnol d’Alavès, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri.

 

Le défenseur de 27 ans, recruté en 2024, n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation défensive de Roberto De Zerbi. Malgré quelques apparitions en Ligue 1 et en compétitions européennes, son temps de jeu est resté limité, ce qui ouvre désormais la porte à un départ.

 

A lire aussi : Mercato OM : Zhegrova dit oui à un autre club !

 

D’après Sacha Tavolieri, « Alavès & l’Olympique de Marseille sont en discussions pour Derek Cornelius. Un départ est autorisé par l’OM en cas d’offre intéressante avoisinant les €4M. Le salaire imposant de Cornelius pourrait constituer un obstacle mais des discussions sont en cours pour trouver un accord sur base d’un transfert définitif. »

 

Cornelius vers le Deportivo Alavés ?

 

L’OM, qui cherche à ajuster son effectif et à libérer de la masse salariale en vue de renforcer d’autres secteurs, semble donc disposé à céder le joueur à condition de recevoir une offre correspondant à ses attentes. La somme de 4 millions d’euros est évoquée comme référence pour faciliter la transaction.

 

Du côté d’Alavès, l’intérêt porte sur l’expérience internationale de Cornelius, titulaire avec le Canada lors des récentes compétitions de la CONCACAF. Le club basque espère trouver un terrain d’entente sur le plan financier, notamment concernant l’aspect salarial, qui reste le principal frein à l’opération.

Un départ de Derek Cornelius confirmerait la volonté marseillaise de remodeler sa défense cet été. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à conclure un accord dans les prochaines semaines.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823