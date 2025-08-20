Mercato OM : Une doublure en défense vers la Liga ?

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un nouveau mouvement défensif lors du mercato estival. Arrivé il y a un an, l’international canadien Derek Cornelius est aujourd’hui au centre de discussions avec le club espagnol d’Alavès, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri.

Le défenseur de 27 ans, recruté en 2024, n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation défensive de Roberto De Zerbi. Malgré quelques apparitions en Ligue 1 et en compétitions européennes, son temps de jeu est resté limité, ce qui ouvre désormais la porte à un départ.

D’après Sacha Tavolieri, « Alavès & l’Olympique de Marseille sont en discussions pour Derek Cornelius. Un départ est autorisé par l’OM en cas d’offre intéressante avoisinant les €4M. Le salaire imposant de Cornelius pourrait constituer un obstacle mais des discussions sont en cours pour trouver un accord sur base d’un transfert définitif. »

Cornelius vers le Deportivo Alavés ?

L’OM, qui cherche à ajuster son effectif et à libérer de la masse salariale en vue de renforcer d’autres secteurs, semble donc disposé à céder le joueur à condition de recevoir une offre correspondant à ses attentes. La somme de 4 millions d’euros est évoquée comme référence pour faciliter la transaction.

Du côté d’Alavès, l’intérêt porte sur l’expérience internationale de Cornelius, titulaire avec le Canada lors des récentes compétitions de la CONCACAF. Le club basque espère trouver un terrain d’entente sur le plan financier, notamment concernant l’aspect salarial, qui reste le principal frein à l’opération.

Un départ de Derek Cornelius confirmerait la volonté marseillaise de remodeler sa défense cet été. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à conclure un accord dans les prochaines semaines.