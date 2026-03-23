Mercato OM : une drôle de rumeur anglaise enflamme l’avenir de Mason Greenwood…

Une information venue d’Angleterre agite l’actualité de l’Olympique de Marseille. Selon le tabloïd britannique The Sun, Mason Greenwood aurait donné son accord privé à la Juventus Turin. Une rumeur à prendre avec précaution, mais qui relance les spéculations autour du mercato estival.

Une information à manier avec prudence

D’après les révélations de The Sun, Mason Greenwood, actuellement meilleur buteur de Ligue 1, privilégierait un départ vers la Serie A lors du prochain mercato. Le média britannique affirme que l’attaquant anglais aurait déjà donné un accord de principe à la Juventus Turin, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

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Toujours selon cette même source, Greenwood aurait renoncé à un retour en Premier League, estimant cette option difficile à concrétiser dans le contexte actuel. Le tabloïd évoque également le rôle de Damien Comolli, désormais en poste à Turin, qui pourrait faciliter d’éventuelles discussions avec l’Olympique de Marseille.

Le Sun affirme que Greenwood a donné un accord de principe à la Juve !

Une autre information avancée par The Sun concerne le ressenti du joueur. Une source citée indique que Mason Greenwood ne serait « pas heureux » à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi, sans qu’aucune confirmation officielle ne vienne étayer cette affirmation à ce stade.

Le dossier resterait néanmoins conditionné à la situation sportive de la Juventus. Actuellement en lutte pour une qualification en Ligue des champions, le club italien devra impérativement terminer dans le top 4 de Serie A pour espérer attirer un joueur du calibre de Greenwood.

À ce jour, aucune confirmation officielle n’a été apportée ni par l’entourage du joueur, ni par l’Olympique de Marseille. Cette information repose uniquement sur les révélations du tabloïd britannique, dont la fiabilité est régulièrement sujette à caution.