OM : Daniel Riolo pointe l’attitude des joueurs marseillais !

Battu par le LOSC (1-2) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Après une prestation jugée insuffisante, les critiques se multiplient, notamment du côté des observateurs. Sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt l’investissement des joueurs marseillais.

Une défaite inquiétante dans la course au podium

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La défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC constitue un nouveau coup d’arrêt dans la saison des Phocéens. Opposé à un concurrent direct pour les places européennes en Ligue 1, l’OM a livré une prestation jugée insuffisante, tant sur le plan technique que dans l’intensité.

Ce revers intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France. Malgré un appel à l’union sacrée avant la rencontre, les supporters ont exprimé leur frustration face au manque de réaction observé sur le terrain.

Daniel Riolo met en cause l’attitude des joueurs

Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, le journaliste Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots concernant la performance des joueurs de l’Olympique de Marseille.

“Ce que proposent les Marseillais dans l’attitude, dans l’investissement… C’est terminé les deux matchs par semaine, on a changé de coach et il y a 0 effet. On peut me dire qu’il y avait un problème avec De Zerbi parce qu’il ne faisait pas assez courir, que Beye fait des mauvais choix, mais les joueurs sont le problème depuis le début. Il n’y a rien qui change. C’est médiocre dans l’investissement et techniquement. À tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l’OM”

Dans son analyse, Daniel Riolo insiste sur l’absence d’impact du changement d’entraîneur et met directement en cause l’implication des joueurs. Un constat sévère qui reflète le malaise actuel autour de l’Olympique de Marseille, où les performances ne répondent pas aux attentes malgré les ajustements opérés en interne.