Mercato OM : Une énorme offre venue d’Arabie Saoudite ?

L’actualité du mercato de l’OM est animée par un dossier brûlant : l’avenir de Mason Greenwood, auteur d’une première partie de saison très remarquée sous le maillot olympien. Arrivé l’été dernier, l’ailier anglais s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif marseillais. En 19 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives, des statistiques qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs.

Selon les informations du média espagnol Fichajes, le Neom Sports Club serait particulièrement intéressé par le profil du joueur. La formation saoudienne aurait transmis une offre estimée à 100 millions d’euros aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Un montant largement supérieur à l’investissement réalisé par le club phocéen à l’été 2024 pour faire venir l’international anglais.

A lire : Mercato OM : Un milieu offensif colombien pour cet hiver ?

Une offre de 100M€ pour Greenwood ?

L’OM avait déboursé 26 millions d’euros pour s’attacher les services de Mason Greenwood, une opération structurée avec une clause spécifique : 50 % des droits économiques du joueur sont toujours détenus par Manchester United. Pablo Longoria avait évoqué une option pour récupérer 10% de plus l’été dernier… Une donnée essentielle dans l’analyse de ce possible transfert. En cas de vente, la moitié du montant reviendrait automatiquement au club anglais, ce qui réduit considérablement l’intérêt financier de l’opération pour les dirigeants marseillais.

D’un point de vue comptable, l’offre potentielle du Neom Sports Club représente bien une plus-value brute. Cependant, après répartition avec Manchester United, la marge bénéficiaire réelle pour l’Olympique de Marseille serait bien plus limitée. Dans ce contexte, un départ dès cet hiver apparaît loin d’être une évidence, surtout au regard des ambitions sportives du club en championnat et en compétitions européennes.

De son côté, Mason Greenwood étudierait les différentes options qui s’offrent à lui, aussi bien sur le plan sportif que financier. Toujours selon Fichajes, le joueur disposerait de quelques semaines pour se positionner, ce qui laisserait la porte ouverte à un départ lors du mercato hivernal. Une hypothèse à manier avec prudence. D’une part en raison des objectifs actuels de l’OM, et d’autre part compte tenu du contexte personnel du joueur, déjà marqué par des affaires extra-sportives ayant fragilisé sa trajectoire professionnelle.