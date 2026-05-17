Mercato OM : une grande lessive se prépare, mais deux recrues pourraient déjà s’imposer comme des piliers !

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement agité. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs cadres devraient quitter le club afin de remodeler l’effectif et de rééquilibrer les finances, mais certains profils recrutés récemment pourraient être conservés pour bâtir le futur projet marseillais.

Le chantier s’annonce vaste du côté de l’OM. Après une saison marquée par de fortes attentes sportives et une volonté affichée de retrouver durablement la Ligue des champions, la direction olympienne prépare une profonde restructuration de l’effectif. Plusieurs joueurs importants seraient poussés vers la sortie, tandis que d’autres pourraient être transférés afin de générer des liquidités lors du prochain mercato.

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Grégory Lorenzi au cœur des décisions du mercato

Toujours selon L’Équipe, tous les joueurs ne seront toutefois pas concernés par cette vaste opération de renouvellement. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, arrivé pour piloter la stratégie sportive du club, devra arbitrer plusieurs dossiers majeurs dans les prochaines semaines.

Dans cette réflexion autour du futur visage de l’Olympique de Marseille, deux recrues estivales semblent aujourd’hui bénéficier d’un statut particulier. Arrivés l’été dernier pour environ vingt millions d’euros chacun — sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat pour le premier — Facundo Medina et Nayef Aguerd seraient considérés avec davantage de stabilité en interne.

Facundo Medina et Nayef Aguerd moins exposés

Dans un contexte où plusieurs éléments expérimentés pourraient quitter Marseille, les profils de Facundo Medina et Nayef Aguerd apparaissent comme des bases potentielles du prochain cycle olympien. Les deux défenseurs disposent d’une expérience importante du haut niveau et correspondent au besoin de stabilité défensive recherché par le club.

L’idée serait donc de s’appuyer sur ces deux joueurs pour encadrer le futur projet sportif, alors que l’OM entend conserver une ambition élevée sur la scène nationale et européenne. Le mercato marseillais devrait ainsi mêler départs importants, ajustements financiers et volonté de reconstruire un effectif compétitif autour de certains cadres identifiés.