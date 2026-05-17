Mercato OM : Grégory Lorenzi explique son départ et parle de son avenir !

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Mehdi Benatia, ouvrant un chantier majeur à quelques semaines du mercato estival. Annoncé avec insistance pour prendre la succession du dirigeant marseillais, Grégory Lorenzi a évoqué publiquement son avenir dans un entretien accordé à Ouest-France.

Le communiqué publié ce samedi par l’OM a confirmé la fin de l’aventure de Mehdi Benatia au poste de directeur sportif. « Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026 », a précisé le club marseillais. Une décision attendue depuis plusieurs semaines dans un contexte de réorganisation sportive.

Pour l’Olympique de Marseille, la nomination d’un nouveau directeur sportif devient désormais une priorité alors que le club doit préparer son mercato et structurer son projet pour la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance autour de l’OM.

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Grégory Lorenzi confirme des contacts

Actuel directeur sportif de Stade Brestois, Grégory Lorenzi quittera officiellement le club breton cet été après plusieurs saisons marquantes, dont une qualification historique en Ligue des champions. Interrogé par Ouest-France au sujet de son avenir et des rumeurs l’envoyant à Marseille, le dirigeant de 42 ans a préféré rester prudent.

«Je communiquerai une fois ma situation réglée pour la suite de ma carrière. C’est vrai que j’ai la chance d’avoir des contacts avec quelques clubs, mais je ne peux en dire davantage. Vous aurez bientôt le dénouement. Quelle que soit la structure que je rejoindrai, ce sera forcément un fonctionnement différent. Ce sera pour moi une façon de plus me concentrer sur le rôle réel d’un directeur sportif. Je suis prêt à ça», a-t-il déclaré.

Ces propos confirment néanmoins que Grégory Lorenzi prépare activement la suite de sa carrière, alors que l’OM cherche un profil capable de piloter un été stratégique sur le marché des transferts.

Lorenzi explique les raisons de son départ de Brest

Dans cet entretien, Grégory Lorenzi a également détaillé les raisons de son départ du Stade Brestois, assurant que cette décision ne résultait pas directement d’une offre extérieure.

«Je ne voulais pas faire l’année de trop, m’accrocher à mon poste. Je me suis dit que c’était le moment pour le club de repartir sur une nouvelle dynamique et pour moi de couper. J’ai commencé en mars à me poser ces questions. En avril, j’étais fixé et j’en ai parlé au président. J’étais dans l’optique de faire un break. Ce n’est pas parce que j’ai eu une opportunité que j’ai voulu partir, ça a été fait dans le sens inverse. Il fallait vraiment que je puisse retrouver une nouvelle fraîcheur, soit en me ressourçant chez moi en famille, soit dans un nouveau projet».

Le dirigeant brestois a aussi évoqué la fatigue mentale liée à ses fonctions ainsi que les attentes autour du club finistérien après plusieurs saisons réussies en Ligue 1.

«Mentalement, je n’avais peut-être pas la force de continuer. Après, je l’assume, c’est le rôle qui veut ça. Mais je ne suis pas le décideur. À un moment donné, je fais avec les moyens que j’ai pour avoir les meilleurs résultats possibles. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens banalisent le fait que Brest est encore en Ligue 1. Ils estiment que Brest devait investir, passer à une étape supérieure. La réalité n’est pas comme ça. Quand on voit que Troyes monte avec un budget plus important… On ne peut pas dire aujourd’hui : “on est 12e, on a fait une saison de merde. Si on est là, c’est que le recrutement n’a pas été bon.” Être 12e (au classement) avec le 16e budget, c’est surperformer et malheureusement les gens ont du mal à le comprendre.»

Les prochains jours devraient désormais être déterminants pour l’Olympique de Marseille, toujours en quête du successeur de Mehdi Benatia.