Mercato OM : Une talent de 17 ans dans le viseur ?

L’OM continue de multiplier les pistes afin de renforcer son effectif en vue de la Ligue des Champions l’année prochaine. Et si le club mise sur des opportunités dans la fleur de l’âge ou des joueurs expérimenté, Longoria et Benatia pourraient tenter le pari de la jeunesse en recrutant Petros Kolokotronis, une pépite grecque.

L’OM prépare son mercato d’été qui s’annonce dors et déjà mouvementé ! Avec plusieurs postes à pourvoir et d’autres à consolider, le club phocéen devrait être une fois de plus très actif sur le marché des transferts. Plusieurs noms ont même déjà été évoqués du côté de la Canebière, le dossier le plus chaud étant celui menant à Aymeric Laporte, le défenseur espagnol de 29 ans. Un joueur qui a connu le haut niveau avec Manchester City, et qui pourra apporter son expérience.

Mais si l’OM compte miser sur des joueurs confirmés pour construire son effectif, le club devrait également tenter certains paris durant cette période de transfert. Récemment, c’est le journal La Gazzetta qui a dévoilé que le club marseillais aurait jeté son dévolu sur le jeune Petros Kolokotronis, un milieu de 17 ans seulement. Soucieux d’assurer son avenir et ayant dans l’optique de faire des plus valus importantes sur certains joueurs dans le futur, le recrutement du joueur pourrait parfaitement illustrer cette tactique.

A lire aussi : OM : Greenwood met le feu à l’entrainement !

Un transfert à moindre coût

Le joueur a pour l’instant disputé seulement cinq petits matchs en deuxième division grecque ! Pas de quoi se faire une idée sur le talent de Petros Kolokotronis, même si l’on suppose que le travail de scouting mis en place par l’OM est de qualité. Avec une valeur marchande estimé à environ 100 000 euros, le recrutement du milieu ne devrait donc pas être un risque financier pour le club.

On le sait également, avec la présence de De Zerbi à l’OM, le développement de jeunes joueurs est devenu une priorité. Réputé pour faire progresser les footballeurs juvéniles, le coach italien pourrait apporter ses enseignements au Grecque. Toutefois, il faudra également faire face à la concurrence pour s’arracher ses services. En effet, le PAOK, l’Olympiakos et l’Aris Salonique ont également des yeux sur le joueur.