Mercato OM : Une jeune recrue de 2024 prêtée cet été ?

L’OM n’a pas beaucoup misé sur ses jeunes cette année, hormis les quelques entrées de Robino Vaz. Et arrivé durant le courant de l’année 2024 en provenance d’Auxerre, c’est le jeune Alexis Koum qui devrait partir en prêt cet été afin de gagner du temps de jeu.

Après avoir fini à la 15ème place des meilleurs centres de formation de Ligue 1, l’OM n’a encore une fois pas beaucoup compté sur ses jeunes cette année. Alors que seulement Robino Vaz a réussi à montrer de belles choses lors de ses quelques apparitions avec les pros cette saison, l’OM ne compte pas reproduire les mêmes erreurs. En effet, conscient que les jeunes pousses pourront jouer un grand rôle dans le futur, l’OM devrait envisager d’en prêter certains.

Et pendant que les dirigeants sont occupés à gérer les possibles arrivées et les départs à venir, ils réfléchissent également à comment donner du temps de jeu à certains. Et s’il est fort probable que Robino Vaz ait droit à un petit peu de jeu l’année prochaine avec les pros, d’autres joueurs comme Alexis Koum ne devrait pas revêtir la tenue de l’équipe A de si tôt. Arrivé en 2024 d’Auxerre, le jeune joueur de 19 ans pourrait partir en prêt cet été.

Alexis Koum vers un prêt pour gagner du temps de jeu !

En effet, La Provence nous apprend que le jeune latéral gauche pourrait être prêté dès cet été afin de continuer sa progression en dehors du centre Robert Louis-Dreyfus. Une bonne nouvelle pour le Franco-Camerounais qui aura quand même connu cette saison une première avec le groupe pro, à l’occasion du match face à Saint-Etienne en décembre 2024. Hormis cela, le joueur aura oscillé entre les U19 et la réserve.

Longoria chercherait à prêter le joueur à un club de Ligue 2, voir de National si les équipes intéressées proposent une offre intéressante. Le but serait donc de permettre au latéral de glaner du temps de jeu afin de devenir, pourquoi pas, une solution sur le couloir gauche dans le futur. De quoi également permettre à l’OM d’enfin intégrer plus durablement des jeunes à son équipe, et apprendre de ses erreurs.