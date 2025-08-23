Mercato OM : Une nouvelle piste importante pour Rabiot

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les spéculations. Alors que le milieu international français a été mis à l’écart après son altercation avec Jonathan Rowe, son nom circule désormais avec insistance en Italie.

Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, le Napoli s’est directement renseigné ce vendredi sur la situation du joueur auprès de sa mère et agent, Véronique Rabiot. Une première prise de contact qui témoigne de l’intérêt du club champion d’Italie 2023, en quête de renforts au milieu pour la nouvelle saison.

Milan toujours attentif

Le Milan AC n’a pas non plus abandonné la piste. Le club rossonero suit le dossier de près, prêt à profiter du contexte tendu entre Rabiot et l’OM pour s’immiscer dans la bataille.

Le journaliste Matteo Moretto a d’ailleurs précisé : « Allegri estime énormément Adrien Rabiot, il faudra voir dans les prochaines semaines si cela deviendra une piste pour Milan. »

Une porte de sortie par la Serie A ?

L’Italie, que Rabiot connaît bien pour y avoir évolué plusieurs saisons à la Juventus, pourrait offrir une porte de sortie idéale. Son expérience et son profil de milieu complet séduisent plusieurs clubs transalpins.

De son côté, l’Olympique de Marseille espère récupérer un cheque de l’ordre de 15 millions d’euros sur le transfert d’Adrien Rabiot

Le mercato marseillais prend donc une tournure encore plus agitée, avec deux cadors italiens désormais à l’affût.

