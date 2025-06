Mercato OM : une nouvelle piste inattendue en attaquant !

Alors que les rumeurs autour de plusieurs départs agitent l’OM, les dirigeants marseillais continuent d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer l’effectif. Désireux de se renforcer à tous les postes, le club phocéen multiplie les contacts et s’intéresserait de près à Matthis Albine, l’attaquant du FC Nantes.

Le mercato olympien prend un tournant ces derniers jours, entre incertitudes sur certains cadres et avancées sur des dossiers prioritaires. La piste menant à Roberto De Zerbi semble s’éloigner, ce qui rassure de nombreux supporters. En parallèle, l’OM reste actif sur le marché et travaille à la construction d’un effectif compétitif pour la saison prochaine.

Si plusieurs renforts défensifs ont déjà été évoqués – à l’image de Medina ou Bakker – c’est cette fois en attaque qu’un nouveau nom apparaît. Selon Foot Mercato, Marseille aurait pris des renseignements sur Matthis Albine, jeune buteur du FC Nantes, actuellement convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour l’Euro à venir. Le joueur, déjà sollicité par plusieurs clubs, pourrait quitter les Canaris cet été.

Albine en doublure de Gouiri ?

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Le Paris FC, Lens, Strasbourg, et surtout Lille suivraient également de près le profil du joueur. Grâce à une saison prometteuse, Albine a su attirer les regards. Polyvalent, il peut évoluer en pointe comme sur les ailes, et affiche une belle efficacité devant le but : neuf réalisations et deux passes décisives cette saison.

Formé au Stade Rennais et transféré à Nantes pour 10 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 22 ans voit aujourd’hui sa valeur grimper. Le FC Nantes ne serait pas disposé à négocier en dessous de 15 millions d’euros – un montant qui pourrait encore augmenter si Albine brille durant l’Euro Espoirs, qui débute le 11 juin.