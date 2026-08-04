Mercato OM : une offre de 20 M€ refusée pour Facundo Medina ?

Facundo Medina figure parmi les joueurs marseillais les plus sollicités sur ce mercato. Selon L’Équipe, le Bayer Leverkusen a transmis une offre de 20 millions d’euros pour le défenseur argentin, mais l’Olympique de Marseille espère obtenir davantage.

Leverkusen propose 20 M€ pour Medina

L’avenir de Facundo Medina reste incertain à Marseille. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central concentre actuellement les offres les plus intéressantes reçues par l’OM.

Le Bayer Leverkusen aurait notamment proposé 20 millions d’euros pour recruter l’international argentin. Une offre importante, mais qui ne correspondrait pas encore aux attentes de la direction olympienne.

Marseille espère récupérer davantage pour un joueur recruté environ 20 millions d’euros en provenance du RC Lens. À ce montant, l’OM ne réaliserait donc pratiquement aucune plus-value sur l’opération.

L’OM attend une proposition supérieure

La position du club marseillais semble claire : Facundo Medina peut partir, mais pas à n’importe quel prix.

L’OM reste à l’écoute des offres pour l’ensemble de son effectif dans le cadre de son opération dégraissage. Le club cherche à récupérer des liquidités et à réduire sa masse salariale avant de poursuivre son recrutement.

Dans le cas de Medina, Marseille souhaite néanmoins défendre la valeur d’un joueur encore sous contrat jusqu’en 2030. L’offre de 20 millions d’euros du Bayer ne suffirait donc pas, en l’état, à conclure l’opération.

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Medina serait prêt à rester à Marseille

Le défenseur argentin ne pousserait pas nécessairement pour un départ. Toujours selon L’Équipe, Medina serait disposé à rester en Provence cette saison.

Cette position donne davantage de marge à l’OM dans les négociations. Le club n’est pas obligé d’accepter rapidement une offre jugée insuffisante et peut attendre une éventuelle surenchère.

Le récent finaliste de la Coupe du monde conserve une place importante dans l’effectif marseillais. Son départ ne deviendrait donc réellement envisageable qu’en cas de proposition suffisamment intéressante sur le plan financier.

Le dossier Miguel Gutiérrez ne fermerait pas forcément la porte

Le Bayer Leverkusen travaille parallèlement sur l’arrivée de Miguel Gutiérrez, piston gauche espagnol appartenant à Naples.

Selon L’Équipe, le club allemand disposerait toutefois de deux enveloppes distinctes. L’éventuelle arrivée de Gutiérrez ne signifierait donc pas automatiquement l’abandon de la piste Medina.

Le jeu des négociations pourrait néanmoins pousser Leverkusen à revoir ses priorités si l’OM maintient des exigences élevées.

À ce stade, une offre de 20 millions d’euros existe, mais aucun accord n’a été trouvé. Facundo Medina reste donc un joueur de l’Olympique de Marseille, et son départ dépendra d’une proposition supérieure.