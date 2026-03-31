Mercato OM : Une offre à venir pour Facundo Medina ?

Un an après son arrivée, Facundo Medina pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin est dans le viseur de Palmeiras, tandis que son avenir en Provence reste flou à l’approche du mercato estival.

Un avenir incertain pour Facundo Medina à l’Olympique de Marseille

Arrivé à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt en provenance du RC Lens avec une option d’achat quasi obligatoire, Facundo Medina n’a pas encore totalement convaincu pour sa première saison. La faute notamment à une longue blessure qui l’a éloigné des terrains durant une grande partie de la première moitié de l’exercice.

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À son retour, l’international argentin (7 sélections) a alterné entre bonnes prestations et passages plus irréguliers. Un rendement insuffisant pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans la rotation défensive de l’OM, malgré sa polyvalence appréciée, capable d’évoluer à la fois dans l’axe et sur le côté gauche.

Palmeiras à l’affût, l’OM fixe ses conditions

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Palmeiras s’intéresse de près au profil de Facundo Medina. Le club brésilien envisagerait d’en faire un élément central de sa défense pour la saison prochaine.

À ce stade, les contours d’une éventuelle opération ne sont pas connus. Mais un point semble clair : l’Olympique de Marseille ne compte pas céder son joueur à bas prix. Le club phocéen attendrait au minimum 20 millions d’euros, soit le montant prévu pour lever l’option d’achat auprès du RC Lens.

🚨🆕 #Palmeiras 🇦🇷

Palmeiras are targeting Facundo Medina to strengthen their defense. 🛡️ 26-year-old Argentine → left-footed CB fits squad needs. 🔄 Contract with Lens, currently on loan at Marseille. pic.twitter.com/3f3XChgXth — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 31, 2026



Le dossier pourrait également dépendre du projet sportif à venir, notamment de la situation de Habib Beye, dont l’avenir sur le banc marseillais reste incertain à ce jour. L’entraîneur apprécierait le profil du défenseur argentin et pourrait peser dans la décision.

Dans ce contexte, la volonté du joueur sera déterminante. Malgré une saison perturbée, Facundo Medina pourrait privilégier une continuité à l’OM afin de s’imposer durablement, lui qui n’a pas encore pleinement exprimé son potentiel en Ligue 1.