Mercato OM : une offre pour un départ de Medina ?

L’actualité de l’Olympique de Marseille est agitée par l’intérêt de River Plate pour Facundo Medina, malgré une saison tronquée par les blessures. Cet intérêt survient alors que le défenseur argentin commence à retrouver du temps de jeu avec l’OM.

L’Olympique de Marseille connaît une saison contrastée dans le secteur défensif, et Facundo Medina en est l’illustration. Arrivé l’été dernier sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire en provenance du RC Lens, le défenseur international argentin n’a disputé qu’un nombre limité de rencontres avec l’OM en raison de pépins physiques : il a notamment été freiné par une blessure à la cheville au cours du premier semestre de saison.

Selon des informations relayées par plusieurs médias sportifs, River Plate, club formateur de Medina, envisagerait de relancer l’ancien Lensois dès ce mercato hivernal. L’intérêt argentin s’expliquerait notamment par la volonté de proposer au joueur un rôle central, avec un temps de jeu assuré dans une saison charnière à six mois de la Coupe du monde 2026.

Le média El Crack Deportivo évoque ainsi une volonté claire de Marcelo Gallardo, entraîneur de River, de « convaincre » Medina de revenir en Argentine pour y être un « pilier » de l’équipe.

Medina visé par River !

Après une période d’indisponibilité, Medina a progressivement retrouvé du temps de jeu : il est entré en lice contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France puis a été aligné face à Nantes en Ligue 1, marquant ainsi son retour sur les terrains.

🔵⚪ OM Mercato : Medina visé par River ? Selon Elcrackdeportivo, Facundo #Medina suscite de l'intérêt. Selon la presse argentine, River Plate souhaite recruter le défenseur de l'Olympique de Marseille dès cet hiver.

Du côté de l’OM, l’incertitude demeure quant à la position que souhaite adopter la direction olympienne sur ce dossier. Blessé une bonne partie de la saison, Medina n’a pas encore démontré toute l’étendue de ses qualités sous le maillot marseillais, mais ses performances antérieures en Ligue 1 et en sélection argentine restent une référence pour le club phocéen.

Sportivement, vendre un défenseur recruté récemment serait surprenant pour l’OM, précisément dans un secteur où la stabilité reste un enjeu essentiel. L’insuffisance de matchs disputés par Medina complique l’évaluation de sa réelle contribution à l’effectif et rend la décision de l’OM encore plus délicate.

Objectif Coupe du monde pour Medina !

Le transfert éventuel de Facundo Medina vers River Plate s’inscrit également dans une logique sportive et personnelle pour le joueur. À 26 ans, l’international argentin a encore l’ambition de figurer dans la liste de Lionel Scaloni pour la Coupe du monde 2026, ce qui pourrait être favorisé par un statut de titulaire régulier dans une équipe compétitive.

Pour l’OM, la décision d’un éventuel départ en janvier devra intégrer les considérations sportives, avec Aguerd à la CAN, difficile d’imaginer un départ de l’ancien lensois !