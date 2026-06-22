Mercato OM : Une offre tombe pour Greenwood, ce club veut doubler la Roma !

Le dossier Mason Greenwood continue d’animer le mercato de l’OM. Après l’intérêt déjà connu de la Roma, Fenerbahçe serait passé à l’action avec une première offre transmise au club marseillais. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants olympiens.

Le feuilleton Mason Greenwood connaît un nouveau développement. Selon les informations du média turc Milliyet, Fenerbahçe aurait formulé une offre de 35 millions d’euros, accompagnée de 5 millions d’euros de bonus, pour tenter de recruter l’attaquant anglais de l’OM.

Le club stambouliote, désormais dirigé par Aziz Yıldırım, souhaite renforcer son secteur offensif et aurait décidé d’accélérer sur ce dossier. Toutefois, cette proposition reste éloignée des exigences de l’Olympique de Marseille, qui valorise son joueur à hauteur d’au moins 50 millions d’euros.

L’OM attend une offre plus élevée

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Le montant réclamé par l’OM s’explique notamment par la clause négociée avec Manchester United lors de l’arrivée de Mason Greenwood. En effet, le club anglais doit récupérer 40 % du montant d’une éventuelle plus-value réalisée sur le transfert de son ancien joueur.

Dans ces conditions, une vente autour de 40 millions d’euros ne permettrait pas aux dirigeants marseillais de dégager une marge importante. Le club phocéen, qui cherche à renforcer ses finances à l’occasion du mercato estival, espère donc voir les enchères monter.

La Roma toujours présente dans le dossier

Fenerbahçe n’est pas le seul prétendant. La Roma suit également de près la situation de Mason Greenwood. D’après plusieurs médias italiens, le club romain aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec l’international anglais autour d’un contrat estimé à 4,5 millions d’euros par saison.

L’entraîneur Gian Piero Gasperini ferait de l’attaquant de l’OM une priorité pour renforcer son secteur offensif. Reste désormais à trouver un accord entre les deux clubs concernant l’indemnité de transfert.

Alors que le mercato de l’OM entre dans une phase plus active, la concurrence entre la Roma et Fenerbahçe pourrait favoriser les intérêts marseillais. À ce stade, aucune offre n’a encore atteint les exigences financières fixées par les dirigeants olympiens.