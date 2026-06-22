Mercato OM : ça bouge pour Hamed Traoré !

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Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2025, Hamed Traoré pourrait déjà quitter la cité phocéenne. Selon les informations de La Provence, plusieurs clubs suivent attentivement la situation du milieu offensif ivoirien, dont la première saison sous le maillot olympien a été largement perturbée par les blessures.

Freiné dès ses débuts par un problème à la cuisse, puis victime d’une rechute quelques mois plus tard, Traoré a passé près de quatre mois loin des terrains. Sa saison s’est finalement terminée prématurément après une blessure à l’adducteur contractée lors d’un déplacement à Nantes. Au total, l’ancien joueur de Bournemouth n’a disputé que 19 rencontres, pour un bilan de 3 buts et 2 passes décisives.

Malgré cet exercice compliqué, l’international ivoirien conserve une certaine cote sur le marché. Toujours selon La Provence, l’OGC Nice aurait pris des renseignements à son sujet, tandis que l’AJ Auxerre envisagerait un retour de l’un de ses anciens joueurs. La piste auxerroise semble toutefois davantage s’orienter vers un prêt. En parallèle, le Genoa apparaît comme le candidat le plus sérieux. Le club italien disposerait des ressources nécessaires pour financer un éventuel transfert ainsi que le salaire du joueur.

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Actuellement en rééducation à la clinique Aspetar au Qatar, Traoré poursuit sa convalescence. Son avenir dépendra notamment des discussions avec la nouvelle direction sportive marseillaise. Un autre élément pourrait compliquer un départ : l’OM devra reverser 50 % d’une future revente à Bournemouth, conformément à l’accord conclu lors de son transfert.