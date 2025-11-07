Mercato OM : Une opportunité à saisir en Ligue 1 pour Benatia ?

Alors que le mercato hivernal approche, une opportunité se précise en Ligue 1 : Himad Abdelli. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain du SCO d’Angers a pris la décision de ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. Une situation qui attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens, dont potentiellement l’Olympique de Marseille, toujours à la recherche de talents capables d’apporter de la créativité dans l’entrejeu.

Un profil technique et en pleine progression

Âgé de 24 ans, Himad Abdelli s’est imposé comme l’un des cadres du club angevin. Doté d’une excellente vision du jeu, d’un bon pied gauche et d’une capacité à casser les lignes, il incarne le profil du milieu moderne recherché par Roberto De Zerbi. Sous les couleurs du SCO, Abdelli a franchi un cap, combinant volume de jeu et efficacité offensive, tout en affichant une régularité saluée en Ligue 1.

Selon L’Équipe, le joueur souhaite découvrir un projet ambitieux en Europe, et n’est pas intéressé par des offres venues du Moyen-Orient ou de Turquie. Une volonté claire de poursuivre sa progression sportive à un niveau supérieur. L’OM, qui prépare déjà sa transition pour la saison prochaine, pourrait y voir une opportunité de marché à coût réduit.

Une bonne affaire pour densifier le milieu de terrain à Marseille ?

A lire : OM : Robinio Vaz, des discussions confirmées avec cette sélection !

Avec un contrat arrivant à son terme en juin 2026, mais une volonté affirmée de ne pas prolonger, le SCO pourrait accepter de le vendre dès cet hiver afin d’éviter un départ libre plus tard. Pour Marseille, qui a besoin de renforcer son milieu tout en maîtrisant ses dépenses, Abdelli représenterait un pari intelligent : jeune, technique et déjà aguerri aux joutes françaises.

Mots-clés : OM, Himad Abdelli, mercato OM, Angers SCO, De Zerbi, Ligue 1, transfert OM, milieu de terrain.