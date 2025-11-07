OM : Robinio Vaz, des discussions confirmées avec cette sélection !

La montée en puissance de Robinio Vaz ne passe décidément pas inaperçue. Révélation de la saison à l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant de 18 ans attire déjà les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, mais aussi celles d’une sélection nationale : le Sénégal.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Robinio Vaz a su s’imposer comme une option offensive crédible malgré son jeune âge. Avec 4 buts et 2 passes décisives en 10 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur formé à la Commanderie s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous du Vélodrome. L’entraîneur italien, séduit par sa maturité et son efficacité, a d’ailleurs décidé de ne pas recruter de joker médical après la blessure d’Amine Gouiri.

A lire aussi : OM : Pour cet ancien du club, on a vu l’équipe trop belle, surtout au milieu !

Le Sénégal passe à l’action pour Vaz

Au-delà de son impact à l’OM, Robinio Vaz intéresse désormais la Fédération sénégalaise de football, qui souhaite le convaincre de rejoindre la sélection des Lions de la Teranga. Le sélectionneur Pape Thiaw a confirmé lui-même l’existence de discussions : « Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Je me suis rapproché de sa famille, les discussions se poursuivent », a-t-il déclaré devant la presse.

Cette approche n’est pas anodine. Né en France de parents d’origine sénégalaise et bissau-guinéenne, Robinio Vaz a le choix entre les 3 selections. Déjà international U19 français, l’attaquant marseillais n’a toutefois pas encore arrêté sa décision concernant son avenir international.



Pour l’heure, l’OM et De Zerbi préfèrent le voir se concentrer sur sa progression au club. Mais l’intérêt simultané du Real Madrid et de la sélection sénégalaise confirme que Robinio Vaz est désormais bien plus qu’un simple espoir : c’est l’un des nouveaux visages prometteurs du football européen.

Le dossier reste ouvert, mais une chose est sûre : l’avenir de Robinio Vaz se jouera bientôt à la fois sur le terrain… et en coulisses.