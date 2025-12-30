Mercato OM : Une pépite croate dans le viseur !

L’Olympique de Marseille explore une piste européenne prometteuse pour renforcer son effectif. Adriano Jagušić, un milieu offensif croate, jeune et talentueux, qui pourrait incarner l’un des profils d’avenir du club.

Selon les informations relayées par Sportske Novosti, l’OM serait en train d’élargir ses horizons sur le marché des transferts. Le club phocéen s’intéresserait à Adriano Jagušić, un jeune milieu offensif croate de 20 ans, en vue de renforcer son secteur créatif. Cette piste illustre la volonté du club de conjuguer ambition sportive et construction sur le long terme, tout en misant sur des profils encore peu connus du grand public mais porteurs de potentiel.

Le joueur en question évolue actuellement en Croatie, où il se distingue par ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à dynamiser l’attaque. À seulement 20 ans, il présente déjà une maturité intéressante et attire l’œil des recruteurs marseillais, toujours à l’affût de talents capables d’augmenter le niveau de l’équipe sans perdre de vue les objectifs futurs.

Une piste jeune et prometteuse pour l’avenir olympien

Adriano Jagušić correspond à un profil de joueur que l’OM a parfois eu du mal à attirer ces dernières saisons. Un milieu offensif moderne, capable de créer, de combiner et de faire la différence dans des zones clés du terrain. À 20 ans, il représente une génération de joueurs formés à l’école du jeu technique, à l’aise balle au pied, et capables d’évoluer dans plusieurs systèmes tactiques.

Son intérêt pour Marseille montre aussi que l’OM regarde au‑delà des sentiers battus, prêt à s’engager sur des profils moins médiatisés mais prometteurs. Pour un club qui cherche à se structurer et à être compétitif à la fois en Ligue 1 et en Europe, miser sur un jeune talent européen peut être une stratégie gagnante, alliant progression sportive et valeur ajoutée au groupe.