Mercato OM : Vers une piste XXL ? Son agent se prononce

Dans un contexte de spéculation autour d’un possible intérêt de l’Olympique de Marseille pour Bernardo Silva, l’agent star préfère temporiser et ne rien confirmer, alimentant encore plus les rumeurs de mercato.

L’actualité mercato de l’OM a été secouée par l’évocation du nom de Bernardo Silva, le milieu offensif portugais de Manchester City, souvent associé à de grandes formations européennes. La semaine dernière, le journaliste Michel Aliaga avait fait vibrer les supporters marseillais en citant Silva comme une cible possible du club phocéen. Toutefois, loin d’une approche concrète, il s’agissait à ce stade d’un nom parmi d’autres sans base établie derrière.

À l’issue des Globe Soccer Awards, l’agent Jorge Mendes, proche du joueur, a été interrogé sur l’avenir de son poulain. Plutôt que d’apporter de la clarté, il a choisi de garder le silence : « Il est encore trop tôt ». Cette réponse prudente et très vague ne ferme aucune porte, mais ne confirme rien non plus, ce qui alimente davantage la spéculation autour d’un potentiel changement d’air pour le Portugais de 31 ans.



Vers un mercato hivernal agité

Aujourd’hui pilier à Manchester City et international confirmé, Bernardo Silva a connu une carrière brillante, avec plus de 100 sélections pour son pays. Malgré son importance dans l’effectif anglais, son rendement offensif s’est quelque peu stabilisé cette saison, ce qui relance les discussions sur un éventuel départ ou une réorientation de carrière.

Pour l’instant, ni le joueur ni son agent n’ont voulu dévoiler leurs intentions avant la fin de saison, ce qui maintient une tension importante sur le marché des transferts. Du côté des supporters marseillais, l’idée d’un renfort de ce calibre fait forcément rêver, même si elle reste pour le moment dans le registre de la rumeur.

La trajectoire d’un joueur de ce calibre intrigue d’autant plus que son nom a déjà été associé à un retour au Benfica Lisbonne, son club formateur, une piste également évoquée par Mendes avant de botter en touche avec sa réponse évasive. Si l’intérêt de l’OM pour Bernardo Silva peut faire fantasmer, il n’en est encore qu’au stade de spéculation. L’attitude prudente de son agent Jorge Mendes prouve qu’il est encore trop tôt pour parler d’un réel mouvement vers Marseille, mais le mystère reste entier.