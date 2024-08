Mercato OM: Une piste de Serie A relancée pour le poste d’ailier gauche ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille avance bien mais n’est pas terminé à quelques jours de la reprise de Ligue 1. Alors que la piste Rowe semble se compliquer, une autre option est envisagée pour le côté gauche, Armand Laurienté.

En effet, selon le site italien TWM, « la Premier League n’est pas une option pour Laurienté, mais l’Olympique de Marseille l’est. Le club français a également demandé des informations et semblent prêts à tenter le coup, un choix séduisant pour revenir en Ligue 1. Toutefois, pour cette semaine, Laurienté donne la priorité à la Serie A, donc à la Roma, à la Lazio ou à la Juventus. » Armand Laurienté avait quitté Lorient en 2022 pour 10M€, l’ailier gauche de 25 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec Sassuolo. Il a marqué 6 buts et donné 5 passes décisives en 37 matches de Serie A la saison dernière. Il pourrait être une solution suite aux difficultés rencontrées dans le dossier Rowe.



L’OM a décidé de renouveler en profondeur son effectif cet été durant le mercato avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. La quasi-totalité de l’équipe devrait ainsi être modifiée. En attaquant, les dirigeants marseillais auraient manifesté leur intérêt pour l’ailier gauche français Armand Laurienté (25 ans). Le président Sassuolo a en effet révélé cette indformation hier soir : « L’Olympique Marseille et Fenerbahçe veulent Armand Laurienté (25 ans) , pas seulement la Lazio. José Mourinho a été le premier à vouloir recruter Laurienté. He il peut partir pour 15/20 millions d’euros », a-t-il déclaré à Sky.

🟢⚫️ Sassuolo CEO Carnevali: « Olympique Marseille and Fenerbahçe want Armand Laurienté, not only Lazio ».

« José Mourinho has been of the first ones to ask for Laurienté. He can leave for fee around €15/20m », told Sky. pic.twitter.com/VyleD1tMNP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024