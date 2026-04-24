Mercato OM : les dernières infos dans le dossier Giuntoli !

Alors que l’Olympique de Marseille explore plusieurs profils pour structurer son organigramme sportif, la piste menant à Cristiano Giuntoli prend du plomb dans l’aile. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le dirigeant italien serait désormais proche de l’AS Roma. Un signal fort dans un dossier suivi de près par l’OM.

Une cible de l’OM courtisée en Italie

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Ces dernières semaines, le nom de Cristiano Giuntoli a circulé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’une possible réorganisation de la direction sportive. Le profil de l’actuel dirigeant italien, reconnu pour son travail notamment à Naples, correspondait à la volonté du club marseillais de renforcer sa structure décisionnelle.

Cependant, une information publiée par Nicolò Schira vient rebattre les cartes. Le journaliste indique : « Cristiano Giuntoli est en pole position pour remplacer Ricky Massara en tant que directeur sportif de l’#ASRoma à partir de juin… »

Cristiano #Giuntoli is in pole position to replace Ricky #Massara as #ASRoma’s sporting director from June. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2026

La Roma en avance dans le dossier



Cette déclaration place clairement l’AS Roma en tête dans ce dossier stratégique. Si l’intérêt de l’OM pour Cristiano Giuntoli n’a jamais été officialisé publiquement par le club, il s’inscrivait dans une réflexion plus large autour du renforcement de la direction sportive.

Du côté de Marseille, aucune communication officielle n’a été faite concernant ce dossier précis. En l’état, l’information de Nicolò Schira constitue l’élément le plus récent et vérifiable sur la situation de Cristiano Giuntoli.

Dans un marché des dirigeants particulièrement concurrentiel, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint d’explorer d’autres pistes si la tendance se confirme en faveur de la Roma.