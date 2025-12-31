Mercato OM : Une piste qui se confirme !

L’Olympique de Marseille est bien entré dans le dossier Anis Hadj Moussa. L’ailier algérien de Feyenoord, mais les discussions n’en sont encore qu’aux premières étapes et plusieurs obstacles restent à lever.

Le mercato hivernal approche et l’OM continue de travailler en coulisses pour renforcer son secteur offensif. Parmi les pistes évoquées, celle menant à Anis Hadj Moussa, international algérien évoluant à Feyenoord Rotterdam, a été confirmée comme réelle par les sources du Phocéen. L’intérêt phocéen ne se limite plus à une rumeur de passage. Le club a pris contact avec Feyenoord, ce qui montre que la piste est sérieusement envisagée.

Le joueur de 23 ans s’est imposé en Eredivisie comme l’un des éléments les plus prometteurs du championnat néerlandais. Sa progression aux Pays-Bas ne passe pas inaperçue, et son profil attire plusieurs clubs sur le plan continental. Depuis cet automne, les dirigeants marseillais observent de près son évolution et étudient la faisabilité d’un transfert, que ce soit cet hiver ou, de préférence, lors du mercato estival à venir.

Un dossier en gestation, entre potentiel et contraintes

Avec l’intérêt de l’OM pour Hadj Moussa, le club cherche à densifier son effectif en attaque et à apporter davantage de profondeur à ses lignes avant. Actuellement à la CAN avec l’Algérie, l’ailier représente un profil technique et dynamique qui pourrait compléter efficacement l’attaque olympienne.

Cependant, plusieurs facteurs rendent ce dossier délicat à boucler rapidement. Tout d’abord, Feyenoord n’est pas encore prêt à lâcher son joueur en plein milieu de saison, ce qui pourrait repousser une opération à l’été prochain. De plus, bien que l’OM soit intéressé, le prix demandé et la situation contractuelle d’Hadj Moussa sous contrat jusqu’en juin 2030 compliquent les négociations.

Selon plusieurs sources spécialisées, l’intérêt marseillais reste bien réel mais pour l’instant sans offre ferme déposée. Marseille s’active, mais il faudra encore franchir plusieurs étapes avant que ce dossier ne se transforme en transfert concret. Les discussions sont en cours, mais elles n’ont pas encore atteint un stade où un accord pourrait être imminent dans les jours à venir.