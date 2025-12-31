Mercato OM : Marseille entre dans la course pour le prodige d’Anderlecht

L’Olympique de Marseille continue de scruter le marché européen à la recherche de jeunes talents à fort potentiel. Selon le Corriere Dello Sport, le club phocéen fait partie des formations les plus attentives à la situation de Nathan De Cat, l’une des révélations de la Jupiler Pro League cette saison. À seulement 17 ans, le milieu de terrain belge attise déjà les convoitises des plus grands clubs du continent.

Né le 17 juillet 2008 à Vilvoorde, Nathan De Cat impressionne par sa maturité et son impact au plus haut niveau. Du haut de ses 1,92 m, ce droitier évolue aussi bien en sentinelle, en regista qu’en mezzala, preuve de sa polyvalence rare à un âge aussi précoce. Cette saison, il a disputé 19 rencontres de championnat, dont 18 en tant que titulaire, avec à la clé un but et une passe décisive sous le maillot d’Anderlecht.

Repéré puis lancé dans le grand bain par Besnik Hasi, De Cat s’est rapidement imposé comme un élément central de l’entrejeu bruxellois. Son jeu allie puissance physique, sens du placement, qualité de relance et vision du jeu, des caractéristiques qui rappellent la grande tradition des milieux belges.

L’OM face à une concurrence XXL

Les performances du jeune Belge n’ont pas échappé aux cadors européens. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et donc l’Olympique de Marseille seraient tous positionnés sur le dossier. Une concurrence féroce pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027, considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

Déjà international chez les jeunes, Nathan De Cat a marqué lors de ses débuts avec la Belgique U18 face à la Corée du Sud et s’est depuis imposé comme un cadre de la sélection U19. Son premier match européen, disputé en février 2025 en Ligue Europa contre le Fenerbahçe de José Mourinho, a définitivement confirmé son potentiel sur la scène continentale.

Un profil compatible avec le projet De Zerbi

À Marseille, son profil ne laisse pas indifférent. Roberto De Zerbi, adepte des milieux capables de dicter le tempo, de casser les lignes par la passe et d’assurer l’équilibre défensif, verrait en De Cat un joueur parfaitement compatible avec ses principes de jeu. D’autant que l’OM suit de près l’évolution des jeunes talents belges, à l’image d’Arthur Vermeeren, déjà passé par la Canebière.

Classé parmi les 60 meilleurs jeunes talents mondiaux par le Guardian, Nathan De Cat représente un investissement d’avenir stratégique. Reste à savoir si l’OM parviendra à se frayer un chemin dans ce dossier très convoité, face à des géants européens prêts à dégainer rapidement. Le mercato marseillais pourrait bien réserver une surprise de taille.