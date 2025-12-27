Mercato : L’OM peut oublier Kobbie Mainoo ?

Quelques fois associé au mercato de l’OM, le jeune milieu de Manchester United Kobbie Mainoo reste une option précieuse pour son entraîneur Rúben Amorim, malgré un temps de jeu limité cette saison.

Alors que le mercato hivernal approche, des rumeurs ont circulé sur un possible départ de Kobbie Mainoo. Mais Rúben Amorim a été clair. Le joueur restera dans l’effectif de Manchester United. « Même avec l’effectif au complet, nous ne pourrons pas nous permettre de le prêter. Nous avons besoin de toutes nos options pour chaque match, et Kobbie pourrait être décisif », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant le choc de Premier League contre Newcastle United.

Ce but de Kobbie Mainoo face aux Wolves 🥵 pic.twitter.com/uFe6cRuVEM — Manchester United (@MUnitedFR) December 8, 2025

Une confiance totale dans le potentiel du joueur

Pour Amorim, il ne s’agit pas seulement de combler l’effectif. Mainoo, 20 ans, formé au club, possède toutes les qualités pour devenir un élément clé. Polyvalent au milieu de terrain, capable de s’adapter à plusieurs rôles, il est selon l’entraîneur portugais un atout sur lequel le club peut compter, même avec un temps de jeu limité cette saison.

Malgré les critiques sur son manque de temps de jeu, Amorim privilégie le développement interne plutôt que de céder face aux sollicitations. La présence de joueurs partis pour la CAN ou en compétition internationale rend le maintien de Mainoo encore plus stratégique. Le club ne peut pas se permettre de perdre un joueur capable d’apporter une solution tactique et de qualité dans l’équipe.

Pour Mainoo, sa valeur et son potentiel sont reconnus par son entraîneur, qui le voit comme un joueur d’avenir dans l’effectif de Manchester United. Même si ses minutes de jeu sont encore limitées, il reste un élément important pour Amorim et pourrait rapidement être décisif dans les matchs à venir.