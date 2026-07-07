Mercato OM : Une porte se ferme pour Mason Greenwood ?

Annoncé ces derniers jours dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Mason Greenwood ne devrait finalement pas prendre la direction de la capitale espagnole cet été. Alors que les Colchoneros semblaient étudier sérieusement le dossier de l’attaquant de l’OM, les dernières informations venues d’Espagne indiquent que cette piste a nettement refroidi. Un retournement de situation qui oblige Marseille à explorer d’autres options pour l’avenir de son buteur vedette.

Un intérêt réel, mais jamais concrétisé

Ces dernières semaines, le nom de Mason Greenwood a circulé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Le profil de l’international anglais séduisait notamment Diego Simeone, tandis que les dirigeants madrilènes s’étaient renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. Des discussions exploratoires avaient même été évoquées à ce sujet.

Auteur de prestations convaincantes sous le maillot marseillais, Greenwood apparaissait comme une option crédible pour renforcer le secteur offensif des Colchoneros. Son âge, son potentiel et sa polyvalence en faisaient un candidat sérieux sur le marché.