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Mercato OM : Une porte se ferme pour Mason Greenwood ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Greenwood FC Nantes OM 2024
Greenwood FC Nantes OM 2024

Annoncé ces derniers jours dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Mason Greenwood ne devrait finalement pas prendre la direction de la capitale espagnole cet été. Alors que les Colchoneros semblaient étudier sérieusement le dossier de l’attaquant de l’OM, les dernières informations venues d’Espagne indiquent que cette piste a nettement refroidi. Un retournement de situation qui oblige Marseille à explorer d’autres options pour l’avenir de son buteur vedette.

Un intérêt réel, mais jamais concrétisé

Ces dernières semaines, le nom de Mason Greenwood a circulé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Le profil de l’international anglais séduisait notamment Diego Simeone, tandis que les dirigeants madrilènes s’étaient renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. Des discussions exploratoires avaient même été évoquées à ce sujet.

Auteur de prestations convaincantes sous le maillot marseillais, Greenwood apparaissait comme une option crédible pour renforcer le secteur offensif des Colchoneros. Son âge, son potentiel et sa polyvalence en faisaient un candidat sérieux sur le marché.

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L’Atlético revoit ses priorités

Mais la tendance a évolué ces derniers jours. Selon la presse espagnole, rien de concret n’existe aujourd’hui entre le club madrilène et l’entourage du joueur. La direction madrilène aurait préféré concentrer ses ressources sur d’autres dossiers jugés prioritaires pour renforcer son effectif.

Ce choix s’explique aussi par le coût important de l’opération : l’Olympique de Marseille valoriserait son attaquant entre 50 et 60 millions d’euros, une somme conséquente qui a pu freiner certains prétendants. Signe de ce changement de cap, le club madrilène a d’ailleurs officialisé entre-temps l’arrivée de Kang-In Lee, en provenance du Paris Saint-Germain.

Un dossier qui reste stratégique pour l’OM

Pour Marseille, Greenwood demeure l’un des éléments les plus précieux de l’effectif. Dans un contexte où le club cherche à assainir ses finances tout en préparant le mercato de Bruno Genesio, une vente à ce niveau représenterait une opportunité financière non négligeable.

Malgré le retrait de l’Atlético, le dossier est loin d’être refermé. D’autres formations européennes, à l’image de l’AS Rome ou de Fenerbahçe, continuent de suivre attentivement la situation. L’attaquant anglais conserve une cote élevée sur le marché grâce à ses performances sportives et pourrait encore faire parler de lui dans les prochaines semaines du mercato.

Si l’Atlético de Madrid semble avoir définitivement mis ce dossier en veille, l’avenir de l’attaquant marseillais demeure donc ouvert. Reste à savoir si un autre prétendant passera à l’offensive, ou si Bruno Genesio pourra compter sur l’un de ses principaux atouts offensifs pour débuter la saison sous les couleurs olympiennes.
Paul Laffisse
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