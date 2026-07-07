Mercato OM : Une porte se ferme pour Mason Greenwood ?

Annoncé ces derniers jours dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Mason Greenwood ne devrait finalement pas prendre la direction de la capitale espagnole cet été. Alors que les Colchoneros semblaient étudier sérieusement le dossier de l’attaquant de l’OM, les dernières informations venues d’Espagne indiquent que cette piste a nettement refroidi. Un retournement de situation qui oblige Marseille à explorer d’autres options pour l’avenir de son buteur vedette.
Un intérêt réel, mais jamais concrétisé
Ces dernières semaines, le nom de Mason Greenwood a circulé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid. Le profil de l’international anglais séduisait notamment Diego Simeone, tandis que les dirigeants madrilènes s’étaient renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. Des discussions exploratoires avaient même été évoquées à ce sujet.
Auteur de prestations convaincantes sous le maillot marseillais, Greenwood apparaissait comme une option crédible pour renforcer le secteur offensif des Colchoneros. Son âge, son potentiel et sa polyvalence en faisaient un candidat sérieux sur le marché.
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L’Atlético revoit ses priorités
Mais la tendance a évolué ces derniers jours. Selon la presse espagnole, rien de concret n’existe aujourd’hui entre le club madrilène et l’entourage du joueur. La direction madrilène aurait préféré concentrer ses ressources sur d’autres dossiers jugés prioritaires pour renforcer son effectif.
Ce choix s’explique aussi par le coût important de l’opération : l’Olympique de Marseille valoriserait son attaquant entre 50 et 60 millions d’euros, une somme conséquente qui a pu freiner certains prétendants. Signe de ce changement de cap, le club madrilène a d’ailleurs officialisé entre-temps l’arrivée de Kang-In Lee, en provenance du Paris Saint-Germain.
🚨🔴⚪️ Kang-in Lee to Atlético Madrid, here we go! Deal in place between all parties.
Deal worth around €40m from PSG as personal terms have been agreed months ago, Kang-in wanted Atlético move. 🇰🇷
Formal steps to follow but verbal agreement done. @FabriceHawkins #atleti pic.twitter.com/hS8RbYTs7f
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
Un dossier qui reste stratégique pour l’OM
Pour Marseille, Greenwood demeure l’un des éléments les plus précieux de l’effectif. Dans un contexte où le club cherche à assainir ses finances tout en préparant le mercato de Bruno Genesio, une vente à ce niveau représenterait une opportunité financière non négligeable.
Malgré le retrait de l’Atlético, le dossier est loin d’être refermé. D’autres formations européennes, à l’image de l’AS Rome ou de Fenerbahçe, continuent de suivre attentivement la situation. L’attaquant anglais conserve une cote élevée sur le marché grâce à ses performances sportives et pourrait encore faire parler de lui dans les prochaines semaines du mercato.