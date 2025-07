Mercato OM : Une porte sérieuse s’ouvre pour Rongier

Mercato OM – Selon Sky Sports, Sunderland aurait changé de cap en renonçant à Jordan Henderson pour privilégier Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille attire l’attention du club anglais en quête de profils adaptés à son nouveau projet.

D’après les informations relayées par Sky Sports, Sunderland a écarté la piste menant à Jordan Henderson. Le club anglais, actuellement en pleine phase de reconstruction, ne poursuivra pas les discussions avec l’ancien milieu de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre.

Selon le média britannique, les dirigeants de Sunderland estiment que Valentin Rongier, ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, représente une option plus adaptée à leur projet sportif. Le profil du milieu français, jugé plus équilibré et plus en phase avec la stratégie à long terme du club, serait désormais prioritaire.

Aucune offre officielle n’a encore été formulée par Sunderland, mais l’intérêt concret pour Rongier pourrait relancer son avenir, alors que le joueur de 29 ans sort d’une saison perturbée par une blessure au genou, contractée en novembre 2023. Comme souvent, il a toutefois su gagner au fil des matchs une place de titulaire dans l’équipe de Roberto De Zerbi qui l’apprécie particulièrement.

L’OM, de son côté, semble décidé à vendre l’ancien nantais sous contrat jusqu’en 2026, plutôt que d’envisager une prolongation de son bail.

