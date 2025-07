Mercato OM : Aubameyang c’est chaud selon Fabrizio Romano !

Le dossier Pierre-Emerick Aubameyang connaît une accélération notable. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a engagé des discussions concrètes avec l’entourage de l’attaquant gabono-français, qui pourrait revenir sur la Canebière lors de ce mercato estival.

Libre de tout contrat sous peu, Aubameyang devrait résilier son engagement avec Al Qadsiah, club saoudien promu en Saudi Pro League. Le buteur de 35 ans, auteur d’une saison convaincante avec l’OM en 2023-2024 (30 buts toutes compétitions confondues), avait quitté le club en juin dernier. Son départ était alors dicté par des considérations économiques, le club phocéen souhaitant alléger sa masse salariale.

Mais la donne a changé. D’après Fabrizio Romano, « L’Olympique de Marseille a eu des discussions aujourd’hui avec Pierre-Emerick Aubameyang et son entourage car son retour est une possibilité concrète. L’OM est ouvert à le faire mais seulement à ses conditions financières, le salaire sera le point clé. Auba quittera Al Qadsiah en tant qu’agent libre. »

