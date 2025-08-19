Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Harit !

Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite avec une fermeture programmée dans une dizaine de jours. Comme beaucoup de clubs européens, l’Olympique de Marseille reste attentif aux mouvements possibles, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Plusieurs dossiers restent ouverts, en particulier dans le secteur offensif.

Parmi les joueurs concernés, l’international marocain Amine Harit pourrait être amené à quitter le club en cas de proposition jugée satisfaisante. Selon des informations venues d’Arabie Saoudite, confirmées par Foot Mercato, le club d’Al-Diraiyah, dirigé par Sabri Lamouchi, a ciblé le milieu offensif marseillais. L’entraîneur français souhaiterait rapidement l’attirer dans son effectif.

Arrivé définitivement à l’OM en 2022 après deux prêts successifs, Harit n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, malgré des fulgurances techniques remarquées. Auteur de prestations contrastées la saison passée surtout contrarié par une blessure au mollet, le joueur de 27 ans reste apprécié pour sa créativité mais son avenir semble désormais s’écrire loin du Vélodrome si une offre concrète se présente.

Lamouchi veut Harit ?

🚨 Info : Amine Harit 🇲🇦 Le club saoudien d’Al-Diraiyah a jeté son dévolu sur Amine Harit. Le club entraîné par Sabri Lamouchi veut recruter l’international marocain. https://t.co/0HGeJAoK3k — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) August 19, 2025

Le club saoudien a déjà réalisé un recrutement notable cet été, en accueillant notamment Gaëtan Laborde, et poursuit ainsi son ambition de renforcer son secteur offensif avec des profils expérimentés. L’intérêt d’Al-Diraiyah s’inscrit donc dans une stratégie claire d’attraction de joueurs habitués au haut niveau européen.

Côté marseillais, ce possible départ offrirait également une marge de manœuvre financière pour d’éventuels ajustements de fin de mercato. L’OM, qui a déjà multiplié les mouvements ces dernières semaines, n’exclut pas de nouveaux changements afin d’équilibrer son effectif.

Il reste désormais à savoir si cet intérêt saoudien se traduira par une offre concrète dans les prochains jours. L’avenir d’Amine Harit est donc plus incertain que jamais alors que le mercato touche à sa fin. Selon notre confrère Hakim Zhouri, le joueur ne serait pas emballé par cette idée pour l’instant…