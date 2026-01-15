Mercato OM : Une porte s’ouvre pour Ulisses Garcia !

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Ulisses Garcia pourrait faire l’objet d’une approche cet hiver. Le BSC Young Boys, confronté à une longue indisponibilité au poste de latéral gauche, étudie sérieusement la piste menant au défenseur olympien.

Le BSC Young Boys en quête d’un latéral gauche expérimenté

Le marché hivernal s’annonce animé du côté de Berne. Le BSC Young Boys doit composer avec l’absence prolongée de Jaouen Hadjam, récemment opéré de la cheville et indisponible pour plusieurs mois. Une situation qui oblige le club suisse à se renforcer rapidement sur le flanc gauche de sa défense.

Selon les informations de Transferfeed, les dirigeants bernois explorent plusieurs options, dont celle menant à Ulisses Garcia, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille. Le profil du défenseur de 30 ans coche plusieurs cases : expérience, connaissance du championnat suisse et adaptation immédiate possible. Ancien joueur des Young Boys, l’international suisse connaît parfaitement l’environnement du club et de la Super League.

Valorisé à environ trois millions d’euros, Ulisses Garcia figure parmi les dossiers étudiés par le directeur sportif Christoph Spycher. En parallèle, le club suit également Michael Heule, latéral gauche évoluant au FC Thoune, mais le retour d’un joueur déjà aguerri au très haut niveau reste une option privilégiée.

Une situation contrastée à l’Olympique de Marseille

Arrivé à l’OM, Ulisses Garcia a connu une trajectoire faite de hauts et de bas. Avec 42 matchs disputés sous le maillot olympien, dont six cette saison, le latéral gauche a longtemps dû composer avec un statut secondaire. Mis de côté lors du dernier mercato estival, il a toutefois réintégré la rotation sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur marseillais lui a redonné du temps de jeu, au point de l’installer titulaire sur la fin de saison passée. Son but inscrit sur la pelouse de Lyon en septembre 2024 reste l’un des moments marquants de son passage à Marseille, illustrant sa capacité à se projeter offensivement.

Pour l’Olympique de Marseille, la situation pose question à l’approche du mercato hivernal. Si Ulisses Garcia demeure une solution fiable dans l’effectif, son faible temps de jeu actuel et l’intérêt concret du BSC Young Boys pourraient ouvrir la porte à une réflexion en interne. Le club phocéen devra également tenir compte de ses besoins sportifs et de l’équilibre de son effectif en Ligue 1.

À ce stade, aucune décision n’a été actée. Mais dans un contexte de mercato d’hiver souvent opportuniste, le dossier Ulisses Garcia pourrait rapidement évoluer, entre attachement à l’OM et possible retour en Suisse, dans un club où il a déjà laissé une trace.