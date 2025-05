Mercato OM : Une possibilité pour De Zerbi en Premier League ?

Le Tottenham Hotspur est en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Si le premier choix des Spurs reste Marco Silva, actuellement à la tête de Fulham, un autre nom circule en arrière-plan : celui de Roberto De Zerbi, coach de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca DiMarzio, le club londonien place Marco Silva en tête de liste. Le technicien portugais, qui a réussi à hisser Fulham à la porte des places européennes, est un profil très apprécié par la direction des Spurs. Toutefois, Al Hilal manifeste également son intérêt pour Silva. Malgré cela, l’entraîneur semble déterminé à rester en Premier League : « Je suis concentré sur la réalisation de la meilleure saison de l’histoire de Fulham en Premier League », a-t-il déclaré. Fulham est actuellement à 51 points, à deux unités du record de 53 points du club.

#MarcoSilva is @SpursOfficial main target as new coach. #DeZerbi and #Iraola, also on the list, but #Fulham‘s manager is the most concrete option

