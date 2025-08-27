Mercato OM : Une première offre de prêt refusée pour ce milieu !

Le club lisboète a repoussé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire de l’Olympique de Marseille pour son milieu de terrain Florentino Luís (25 ans). Benfica reste toutefois ouvert à un départ, mais seulement contre une proposition financière plus élevée. Un bras de fer pourrait donc s’engager dans les prochains jours.

Âgé de 25 ans, Florentino Luís est un milieu défensif réputé pour sa capacité à récupérer les ballons, couvrir un large volume de terrain et donner de l’équilibre à son équipe. Des qualités qui intéressent fortement Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, à la recherche d’un joueur capable de stabiliser l’entrejeu marseillais. Formé au Benfica, le joueur a déjà acquis une belle expérience européenne et reste suivi par plusieurs clubs. Pour l’OM, il s’agirait d’un renfort stratégique en vue d’une saison exigeante. Tout dépendra désormais de la volonté des dirigeants marseillais de faire un effort financier supplémentaire pour concrétiser cette piste prioritaire.

L’OM recalé sur sa première tentative pour Florentino Luís

Selon les informations de A Bola, l’Olympique de Marseille a récemment formulé une offre sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire pour s’attacher les services de Florentino Luís. Une proposition jugée insuffisante par Benfica, qui n’entend pas brader l’un de ses milieux défensifs les plus prometteurs. Le club portugais considère que la valeur du joueur, formé à l’académie, dépasse largement les conditions financières avancées par l’OM. Ce refus illustre la fermeté de Lisbonne lorsqu’il s’agit de ses cadres et montre que les Marseillais devront mettre plus sur la table pour espérer progresser dans ce dossier.

Benfica exige des garanties financières

Benfica ne ferme pas la porte à un départ de Florentino Luís, mais pose ses conditions. Les dirigeants du club estiment que le joueur a encore une belle valeur marchande et qu’il ne saurait quitter Lisbonne sans une offre à la hauteur. Si l’OM souhaite réellement conclure, il devra revoir sa proposition, que ce soit via un transfert sec ou un prêt assorti d’une obligation d’achat plus élevée. Le message envoyé par le club lisboète est clair : seul un effort économique significatif pourra convaincre Benfica. Dans le cas contraire, Florentino restera au Portugal, où il conserve une place importante dans la rotation.