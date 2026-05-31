Mercato OM : une rumeur autour de ce solide défenseur libre !

Selon le média albanais Markaj News, l’Olympique de Marseille aurait entamé des discussions préliminaires autour de Berat Djimsiti. En fin de contrat avec l’Atalanta, le défenseur central de 33 ans représenterait une option d’expérience pour renforcer le secteur défensif marseillais lors du prochain mercato estival.

L’OM attentif à la situation de Berat Djimsiti

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Le nom de Berat Djimsiti apparaît parmi les premières rumeurs du mercato OM. D’après les informations relayées par Markaj News, le club marseillais serait entré dans une phase initiale d’échanges concernant l’international albanais, dont le contrat avec l’Atalanta arrive à échéance le 30 juin.

À ce stade, aucun accord n’a été évoqué et aucune source officielle du club phocéen n’a confirmé l’existence de négociations. Néanmoins, le profil du défenseur correspond à plusieurs critères recherchés sur le marché : expérience, polyvalence et coût potentiellement limité grâce à sa situation contractuelle.

Titulaire régulier de l’Atalanta depuis plusieurs saisons, Berat Djimsiti s’est imposé comme l’un des cadres de la formation italienne. L’international albanais compte près de 70 sélections avec son pays et possède une solide expérience des compétitions européennes.

Un profil polyvalent qui coche plusieurs cases

L’intérêt de l’OM, s’il venait à être confirmé, s’expliquerait également par la capacité de Berat Djimsiti à évoluer dans différents systèmes défensifs. Le joueur peut occuper l’axe d’une défense à trois ou à quatre éléments. Il est aussi capable de dépanner sur les côtés de l’arrière-garde.

Cette polyvalence constitue un atout important pour un club appelé à enchaîner les compétitions au cours de la saison prochaine. De plus, l’ancien joueur du FC Zurich sort de plusieurs exercices durant lesquels il a conservé un volume de jeu élevé sous les couleurs de l’Atalanta.

La question de l’âge reste toutefois au centre des débats. À 33 ans, Berat Djimsiti ne représente pas un investissement sur le long terme. En revanche, les clubs européens restent attentifs aux opportunités offertes par les joueurs expérimentés arrivant en fin de contrat.

Pour l’heure, ce dossier demeure à un stade précoce. Markaj News indique que les échanges seraient encore limités à une phase exploratoire. Par ailleurs, le défenseur albanais susciterait également l’intérêt du Milan et de plusieurs clubs du Moyen-Orient.

Dans ce contexte, la piste Berat Djimsiti apparaît davantage comme un dossier à surveiller que comme une opération imminente. Les prochaines semaines devraient permettre d’évaluer si l’Olympique de Marseille décide ou non de passer à une phase plus concrète dans ce dossier du mercato OM.