Mercato OM : Vaz transféré, Bakola sur le départ… Marseille mise sur un autre jeune !

L’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation de contrat de l’un de ses jeunes attaquants les plus prometteurs, Tadjidine Mmadi, désormais lié au club jusqu’en 2029. Dans un contexte de mouvements importants autour de la formation marseillaise, cette décision s’inscrit dans une stratégie claire de valorisation et de sécurisation des talents issus du centre de formation.

L’OM consolide sa formation après des mouvements majeurs

L’actualité récente de l’OM a été marquée par le transfert du jeune Robinio Vaz vers l’AS Roma pour un montant de 25 millions d’euros. Une opération significative qui confirme l’attractivité des jeunes profils marseillais sur le marché européen. En parallèle, la situation de Darryl Bakola, susceptible de quitter le club lors de ce mercato hivernal, alimente les réflexions autour de la gestion de l’effectif formé à Marseille.

Dans ce contexte, la prolongation de Tadjidine Mmadi apparaît comme un signal fort envoyé par la direction olympienne. Le club sécurise un joueur qu’il connaît parfaitement, formé en interne et déjà intégré, à plusieurs reprises, au groupe professionnel.

Un parcours marseillais valorisé jusqu’au groupe professionnel

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2019-2020 en provenance du FC Loisirs Malpassé, club partenaire, Tadjidine Mmadi a effectué l’intégralité de sa formation sous les couleurs olympiennes. Passé par la préformation en U13, l’attaquant a progressivement gravi les échelons jusqu’à s’imposer comme un élément clé des équipes de jeunes.$

𝐓𝐚𝐝𝐣𝐢𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 ✍️ L’attaquant 🇫🇷 issu du centre de formation prolonge son contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟵 🔵⚪️ 𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗧𝗮𝗱𝗷’ 💙 ℹ️ Plus d’infos 👉 https://t.co/UUmyesjabq pic.twitter.com/9Ta6JRgRAy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 26, 2026

Son palmarès en formation illustre cette progression. Champion de France U17 lors de la saison 2022-2023, il remporte également la Coupe Gambardella en 2023-2024 face à l’AS Nancy Lorraine (4-1), au sein d’un groupe largement composé de joueurs issus de la région marseillaise.

Le 20 mars 2025, le natif de Marseille signe son premier contrat professionnel avec l’OM. Cette saison, Mmadi a disputé quatre rencontres avec l’équipe première dirigée par Roberto De Zerbi et a inscrit son premier but chez les professionnels lors des 32es de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse.

En prolongeant son contrat jusqu’en 2029, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de s’appuyer davantage sur sa formation et d’intégrer durablement ses jeunes talents au projet sportif, dans une période charnière pour l’avenir de son effectif.