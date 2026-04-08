Mercato OM : Vers un départ à Nantes si le club se maintient ?

Prêté au FC Séville cet hiver, Neal Maupay traverse une période délicate en Liga. L’attaquant de l’OM pourrait revenir à Marseille en fin de saison, sans garantie d’y rester. Sa situation illustre les enjeux sportifs et financiers actuels du club phocéen.

Un passage en Liga qui peine à convaincre

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Arrivé au FC Séville lors du mercato hivernal, Neal Maupay avait pourtant démarré de manière encourageante avec un but dès ses débuts face à RCD Majorque. Un premier signal positif rapidement tempéré par la suite de ses performances.

Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant appartenant à l’Olympique de Marseille a progressivement perdu en influence dans le jeu andalou. Le changement d’entraîneur et la concurrence offensive accrue ont contribué à réduire son temps de jeu et son impact.

Dans un contexte où Séville lutte pour son maintien en Liga, chaque choix sportif est scruté. Le média évoque même une « mission impossible » pour Neal Maupay, tant il semble difficile pour lui de justifier un investissement supplémentaire du club espagnol.

Un avenir incertain entre Marseille et un nouveau départ vers le FC Nantes ?

L’option d’achat fixée entre 5 et 6 millions d’euros apparaît aujourd’hui compromise. Toujours selon AS, la situation économique du FC Séville impose une gestion rigoureuse, rendant peu probable la conservation de joueurs n’apportant pas un rendement immédiat.

Dans ce contexte, Neal Maupay devrait logiquement faire son retour à l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club phocéen, l’attaquant ne semble toutefois plus entrer dans les plans sportifs actuels.

Un nouveau prêt, voire un transfert, est ainsi envisagé pour l’été prochain. Parmi les pistes déjà évoquées ces derniers mois figure le FC Nantes, qui s’était positionné lors du dernier mercato hivernal. La possibilité dépendra notamment du maintien du club nantais en Ligue 1.

Pour l’OM, le dossier Neal Maupay s’inscrit dans une gestion plus globale de son effectif offensif, avec la nécessité de trouver des solutions adaptées pour les joueurs en manque de temps de jeu et de rendement.